Μια νέα εκτενής συγκριτική ανασκόπηση επιβεβαιώνει ότι η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη θεωρείται ασφαλής και δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού, ΔΕΠΥ ή άλλων αναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, ανέλυσε 43 από τις πιο αξιόπιστες επιστημονικές έρευνες πάνω στο θέμα, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες έγκυες γυναίκες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε μελέτες που συνέκριναν εγκυμοσύνες όπου η μητέρα είχε λάβει παρακεταμόλη με άλλες όπου δεν είχε χρησιμοποιηθεί το φάρμακο.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή. Όπως δήλωσε στο BBC η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και σύμβουλος μαιευτήρας, καθηγήτρια Άσμα Χαλίλ, δεν εντοπίστηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της παρακεταμόλης και του αυτισμού. «Δεν βρήκαμε καμία ένδειξη αυξημένου κινδύνου. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλής επιλογή κατά την εγκυμοσύνη, όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες», σημείωσε.

Τα ευρήματα ενισχύουν τις ισχύουσες συστάσεις μεγάλων ιατρικών οργανισμών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι εδώ και χρόνια θεωρούν την παρακεταμόλη φάρμακο πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση του πόνου και του πυρετού στις εγκύους.

Η ανασκόπηση επισημαίνει επίσης ότι παλαιότερες αναφορές περί πιθανής σύνδεσης με αυτισμό είναι πιθανότερο να οφείλονται σε συγχυτικούς παράγοντες — όπως οι ίδιες οι παθήσεις για τις οποίες χορηγήθηκε το φάρμακο — και όχι στην άμεση δράση της παρακεταμόλης.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής μητρικής–εμβρυϊκής ιατρικής στο City St George’s του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Άσμα Χαλίλ, η χρήση της παρακεταμόλης είναι συχνά απαραίτητη, καθώς η μη αντιμετώπιση πυρετού ή έντονου πόνου στην εγκυμοσύνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αποβολής, πρόωρου τοκετού ή άλλων επιπλοκών.

Τα νέα δεδομένα έρχονται σε αντίθεση με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το προηγούμενο έτος, οι οποίες είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ιατρική κοινότητα, καθώς συνέδεαν — χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση — την παρακεταμόλη με τον αυτισμό. Οι ισχυρισμοί αυτοί δημιούργησαν σύγχυση σε πολλές εγκύους, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η αποφυγή του φαρμάκου μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από τη χρήση του.

Ανεξάρτητοι επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στη μελέτη χαρακτήρισαν τα ευρήματα καθησυχαστικά, τονίζοντας ότι συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης γύρω από ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα στην εγκυμοσύνη.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν, τέλος, ότι ο αυτισμός προκύπτει από έναν σύνθετο συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν και μόνο παράγοντα, όπως η λήψη ενός παυσίπονου.