Μια από τις μεγαλύτερες και πιο πρόσφατες επιστημονικές ανασκοπήσεις επιβεβαιώνει ότι το κάπνισμα δεν βλάπτει μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες, αλλά και τον εγκέφαλο. Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Curtin της Αυστραλίας, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό eClinicalMedicine και ανέλυσε δεδομένα από 61 μελέτες κοόρτης, με συνολικό πληθυσμό περίπου 2,8 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσης ηλικίας 50 ετών και άνω. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των στοιχείων εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Τα ευρήματα είναι κατηγορηματικά για τους ενεργούς καπνιστές, σε σύγκριση με όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ:

Γενική άνοια (κάθε αιτίας): 31% υψηλότερος κίνδυνος.

Νόσος Αλτσχάιμερ: 40% υψηλότερος κίνδυνος.

Αγγειακή άνοια: 52% υψηλότερος κίνδυνος.

Η δόση έχει σημασία. Η σχέση είναι αναλογική (δόσης-απόκρισης): όσο περισσότερα τσιγάρα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος.

10 τσιγάρα/ημέρα (μισό πακέτο): 16% υψηλότερος κίνδυνος άνοιας.

20 τσιγάρα/ημέρα (ένα πακέτο): 34% υψηλότερος κίνδυνος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και τα 1-14 τσιγάρα την ημέρα σχετίζονται με σημαντικά αυξημένους κινδύνους για την υγεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει «ασφαλές» επίπεδο καπνίσματος.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι μηχανισμοί πίσω από τη βλάβη

Η σύνδεση καπνίσματος και άνοιας δεν είναι τυχαία. Το κάπνισμα επιδρά στον εγκέφαλο μέσω πολλαπλών οδών:

Αγγειακή βλάβη: Το κάπνισμα προωθεί την αθηροσκλήρωση (σκλήρυνση των αρτηριών) και βλάπτει τα μικρά αγγεία του εγκεφάλου. Αυτό μειώνει τη ροή αίματος και οξυγόνου στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε αγγειακή άνοια και επιταχύνοντας τη γνωστική έκπτωση.

Οξειδωτικό στρες και φλεγμονή: Ο καπνός περιέχει ελεύθερες ρίζες που προκαλούν οξειδωτικό στρες και χρόνια φλεγμονή, η οποία πλήττει τα νευρικά κύτταρα και συμβάλλει στη νευροεκφύλιση.

Νέα δεδομένα – Ο «άξονας πνεύμονα-εγκεφάλου»: Πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο (2026) αποκάλυψε έναν άγνωστο μηχανισμό: η νικοτίνη ενεργοποιεί ειδικά κύτταρα των πνευμόνων (PNECs), τα οποία απελευθερώνουν σωματίδια (εξωσώματα) που διαταράσσουν την ομοιόσταση του σιδήρου στους νευρώνες, προκαλώντας βλάβες παρόμοιες με εκείνες της άνοιας. Αυτός ο «άξονας πνεύμονα-εγκεφάλου» εξηγεί βιολογικά γιατί το κάπνισμα σχετίζεται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Το «καλό» νέο: Η διακοπή φρενάρει την πορεία

Η μελέτη περιέχει ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα: οι πρώην καπνιστές δεν είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με όσους δεν κάπνισαν ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να «επαναφέρει» τον κίνδυνο στα επίπεδα του μη καπνιστή.

Πόσο γρήγορα όμως; Μια άλλη μεγάλη προοπτική μελέτη (Health and Retirement Study, 1995–2020, με 32.802 συμμετέχοντες) έδειξε ότι ο κίνδυνος μειώνεται σταδιακά μετά τη διακοπή και προσεγγίζει αυτόν των μη καπνιστών περίπου 7 χρόνια μετά τη διακοπή. Μάλιστα, όσοι διέκοψαν παρουσίασαν και βραδύτερη μακροπρόθεσμη γνωστική έκπτωση σε σχέση με όσους συνέχισαν.

Προσοχή στο βάρος: Το όφελος της διακοπής φαίνεται να περιορίζεται σε όσους δεν πήραν μεγάλο βάρος μετά τη διακοπή. Η μεγάλη αύξηση βάρους (>10 κιλά) μπορεί να εξαλείψει το πλεονέκτημα, γι’ αυτό τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν και διαχείριση βάρους.

Τα ευρήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος στις ανεπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του OECD (Health at a Glance 2025), το 24,9% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι καθημερινοί καπνιστές, έναντι μέσου όρου 14,8% στις χώρες του OECD. Παράλληλα, ο αριθμός των περιστατικών άνοιας στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 45% έως το 2050. Δεδομένου ότι περίπου 14% των περιπτώσεων Αλτσχάιμερ παγκοσμίως αποδίδονται δυνητικά στο κάπνισμα, η μείωση του καπνίσματος θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία δημόσιας υγείας για την ανάσχεση της επιδημίας άνοιας στη χώρα.

Οι επιστήμονες ζητούν:

Ενσωμάτωση της υγείας του εγκεφάλου στην ενημέρωση για τους κινδύνους του καπνίσματος, πέρα από καρκίνο και καρδιοπάθειες.

Προειδοποιήσεις στις συσκευασίες τσιγάρων για τις επιπτώσεις στη γνωστική υγεία.

Περαιτέρω έρευνα για το πώς η ηλικία διακοπής και τα χρόνια αποχής επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας.

Το κάπνισμα είναι ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για άνοια. Η διακοπή, ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία, προσφέρει ουσιαστικό όφελος για τον εγκέφαλο, με τον κίνδυνο να μειώνεται σημαντικά μέσα σε λίγα χρόνια. Για την Ελλάδα, με τα υψηλά ποσοστά καπνιστών, η προώθηση της διακοπής του καπνίσματος δεν είναι απλώς θέμα καρδιολογικής ή αναπνευστικής υγείας· είναι μια στρατηγική επένδυση στην υγεία του εγκεφάλου του γηράσκοντος πληθυσμού.