Ο μήνας Απρίλιος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του όρχεος, μία κακοήθη νεοπλασία με ιδιαίτερη επιδημιολογική σημασία, καθώς αποτελεί το συχνότερο συμπαγές νεόπλασμα σε άνδρες ηλικίας 15–40 ετών. Παρά τη χαμηλή συνολική επίπτωση, η νόσος χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ίασης, γεγονός που την καθιστά πρότυπο επιτυχούς ογκολογικής αντιμετώπισης, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης διάγνωσης και της ορθής θεραπευτικής στρατηγικής.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των νεοπλασμάτων του όρχεος ανήκει στους όγκους εκ γεννητικών κυττάρων (germ cell tumors, GCTs), οι οποίοι διακρίνονται σε σεμινωματώδεις (seminomas) και μη σεμινωματώδεις (non-seminomatous germ cell tumors, NSGCTs), με τους τελευταίους να περιλαμβάνουν εμβρυϊκό καρκίνωμα, όγκο λεκιθικού ασκού, χοριοκαρκίνωμα και τεράτωμα.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την κρυψορχία (ιδιαίτερα όταν η ορχεοπηξία δεν έχει πραγματοποιηθεί σε νεαρή ηλικία), το θετικό οικογενειακό ιστορικό, το σύνδρομο δυσγενεσίας των όρχεων, καθώς και προηγούμενο ιστορικό καρκίνου στον ετερόπλευρο όρχι. Επιπλέον, περιβαλλοντικοί και ενδοκρινικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ενδομήτριας έκθεσης σε οιστρογονικούς παράγοντες, έχουν ενοχοποιηθεί ως πιθανοί συνεισφέροντες μηχανισμοί.

Κλινικά, ο καρκίνος του όρχεος εκδηλώνεται συχνότερα ως ανώδυνη ψηλαφητή ενδοορχική μάζα, ενώ λιγότερο συχνά συνοδεύεται από άλγος ή αίσθημα βάρους. Σε μεταστατικά στάδια, τα συμπτώματα εξαρτώνται από τη διασπορά της νόσου, με συχνότερη εντόπιση στους οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες και τους πνεύμονες. Η διαγνωστική προσέγγιση βασίζεται στον συνδυασμό κλινικής εξέτασης και απεικονιστικού ελέγχου με υπερηχογράφημα οσχέου υψηλής ευκρίνειας, ενώ η μέτρηση των ορολογικών δεικτών, όπως η άλφα-φετοπρωτεΐνη (AFP), η β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) και η γαλακτική αφυδρογονάση (LDH), συμβάλλει τόσο στη διάγνωση όσο και στη σταδιοποίηση και παρακολούθηση της νόσου. Η οριστική διάγνωση τίθεται ιστολογικά μετά από ριζική βουβωνική ορχεκτομή, η οποία αποτελεί και το αρχικό θεραπευτικό βήμα.

Η θεραπευτική στρατηγική καθορίζεται από τον ιστολογικό τύπο και το στάδιο της νόσου, σύμφωνα με διεθνώς καθιερωμένα προγνωστικά συστήματα, όπως τα κριτήρια της International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG). Στα πρώιμα στάδια, η ενεργός παρακολούθηση (active surveillance) αποτελεί αποδεκτή επιλογή σε επιλεγμένους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, περιορίζοντας την υπερθεραπεία. Στα προχωρημένα στάδια, η συστηματική χημειοθεραπεία με σχήματα βασισμένα στην πλατίνα, όπως το BEP (bleomycin, etoposide, cisplatin), παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας, ενώ η χειρουργική εξαίρεση υπολειμματικής νόσου και η ακτινοθεραπεία διατηρούν ρόλο σε συγκεκριμένα υποσύνολα ασθενών.

Η πρόγνωση είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, με 5ετή συνολική επιβίωση που υπερβαίνει το 95% στα εντοπισμένα στάδια και παραμένει υψηλή ακόμη και σε μεταστατική νόσο, ιδίως σε ασθενείς καλής πρόγνωσης.

Η παρακολούθηση μετά τη θεραπεία είναι εντατική και μακροχρόνια, περιλαμβάνοντας τακτική κλινική εκτίμηση, μέτρηση δεικτών και απεικονιστικό έλεγχο, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση υποτροπής, η οποία εμφανίζεται συχνότερα εντός των πρώτων 2–3 ετών. Τα πρωτόκολλα παρακολούθησης διαφοροποιούνται ανάλογα με το στάδιο και τον ιστολογικό τύπο.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διατήρηση της γονιμότητας, καθώς η νόσος αφορά κυρίως άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας. Τόσο η ίδια η νεοπλασία όσο και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα η χημειοθεραπεία, ενδέχεται να επηρεάσουν τη σπερματογένεση. Για τον λόγο αυτό, η κρυοσυντήρηση σπέρματος πριν την έναρξη της θεραπείας αποτελεί καθιερωμένη πρακτική και θα πρέπει να προτείνεται συστηματικά. Παράλληλα, η μακροχρόνια παρακολούθηση περιλαμβάνει και την αξιολόγηση ενδοκρινικών διαταραχών, όπως ο υπογοναδισμός.

Συνολικά, ο καρκίνος του όρχεος αποτελεί μία ιδιαίτερη ογκολογική οντότητα με υψηλή ιασιμότητα, όπου η έγκαιρη διάγνωση, η ορθή σταδιοποίηση, η εξατομικευμένη θεραπεία και η ολιστική προσέγγιση του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων γονιμότητας και ποιότητας ζωής, είναι καθοριστικής σημασίας. Ο μήνας ευαισθητοποίησης λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης για συνεχή ενημέρωση και ενίσχυση της πρόληψης σε νεαρούς άνδρες.