Εξασθενεί το καλοκαίρι ο κορωνοϊός

Ήλιος, ζέστη και υγρασία βάζουν «φρένο» στον νέο κορωνοϊό, όπως δείχνουν όλο και περισσότερες μελέτες. Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος, ιδανικές θερμοκρασίες για τον ιό είναι μεταξύ 5 ο C και 15ο C, ενώ άλλη μελέτη σε 500 περιοχές σε όλο τον κόσμο εκτιμά ότι ιδανική θερμοκρασία για μετάδοση του ιού είναι στους 8ο C.

Τα δεδομένα αυτά δίνουν μια νότα αισιοδοξίας – αν και η συμπεριφορά του ιού είναι άγνωστη –καθώς αρκετές περιοχές του κόσμου με υψηλές θερμοκρασίες καταγράφουν κρούσματα. Το ερώτημα ωστόσο τίθεται, αυτή την περίοδο, τι γίνεται με τον κορωνοϊό, και αν οι υψηλές θερμοκρασίες τον εξασθενούν; Από τη μία έπαψε να ισχύει η καραντίνα και από την άλλη, ήδη οι παραλίες γέμισαν από κόσμο. Στη θάλασσα μεταδίδεται ο κορωνοϊός; Πόση ώρα μένει στην άμμο ο νέος ιός;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα πράγματα δείχνουν να είναι ευχάριστα. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο, υποστηρίζει ότι: «Η τοποθέτηση πλέξιγκλας δεν φαίνεται να έχει κανένα ουσιαστικό όφελος. Ίσα ίσα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Το σημαντικότερο είναι η τήρηση αποστάσεων. Για αυτό, λέμε ναι, στις αποστάσεις που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι ομπρέλες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η άμμος είναι επικίνδυνη για τη μετάδοση του ιού. Η τήρηση αποστάσεων είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να προφυλαχτούμε από την μετάδοση του ιού.

Σύμφωνα με την έρευνα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

- Το 25% των περιπτώσεων απλού κρυολογήματος οφείλεται σε κορωνοϊούς

-Εάν ο νέος κορωνοϊός έχει πάρει τα χαρακτηριστικά τους, τότε το καλοκαίρι θα αποδυναμωθεί

- Χώρες με θερμοκρασίες 0 – 15 βαθμούς Κελσίου κατέγραψαν ταχύτερη εξάπλωση των κρουσμάτων

- Χώρες με θερμοκρασίες 30 – 35 βαθμούς Κελσίου κάνουν τον ιό να μην επιβιώνει, παρά μονάχα για λίγα λεπτά

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χώρα μας είναι από τις τυχερές τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες. Ήδη η ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει αύξηση της θερμοκρασίας η οποία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τους ειδικούς να λένε ότι πια μπήκαμε στο καλοκαίρι. Από δω και πέρα θα επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες.