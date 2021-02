Φάρμακο προάγει την απώλεια βάρους όσο κανένα άλλο, λένε οι επιστήμονες

Ζήσης Ψάλλας

Η παχυσαρκία έχει εκτοξευθεί στα ύψη τις τελευταίες δεκαετίες -φτάνοντας στο 40% των ενηλίκων στις ΗΠΑ. Πέρα από τη δέσμευση για συνεχείς αλλαγές στον τρόπο ζωής -υγιεινή διατροφή και άσκηση- υπάρχουν πραγματικά μόνο δύο πιθανές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν: η βαριατρική χειρουργική επέμβαση και τα φάρμακα για την απώλεια βάρους. Η πρώτη είναι επεμβατική και ενέχει διάφορους κινδύνους και επιπλοκές. Όσο για τα φάρμακα, δεν λειτουργούν πάντα και μπορούν να έχουν τις δικές τους δυσμενείς επιπτώσεις.

Ωστόσο, μια πειραματική θεραπεία που δοκιμάστηκε πρόσφατα -η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο The New England Journal of Medicine- μπορεί να ανοίξει νέες πόρτες για τη θεραπεία των παχύσαρκων ασθενών.

Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 2.000 παχύσαρκοι ενήλικες από 16 διαφορετικές χώρες. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες λάμβαναν κάθε εβδομάδα μια δόση σεμαγλουτίδης, ένα φάρμακο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Η ομάδα ελέγχου λάμβανε ένα εικονικό φάρμακο.

Στο τέλος της μελέτης, οι συμμετέχοντες που έλαβαν το εικονικό φάρμακο έχασαν μια μικρή αλλά κλινικά ασήμαντη ποσότητα βάρους. Αλλά για εκείνους που έλαβαν τη σεμαγλουτίδη, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Μετά από 68 εβδομάδες θεραπείας με το φάρμακο -το οποίο καταστέλλει την όρεξη λόγω ποικίλων επιδράσεων στον εγκέφαλο- αυτοί που έλαβαν τη σεμαγλουτίδη έχασαν κατά μέσο όρο το 14,9% του σωματικού τους βάρους. Και πάνω από το 30% έχασε περισσότερο από το 20% του σωματικού βάρους. Σε γενικές γραμμές, αυτό καθιστά το φάρμακο έως και δύο φορές πιο αποτελεσματικό από τα υπάρχοντα φάρμακα που αδυνατίζουν, είπαν οι επιστήμονες, πλησιάζοντας την αποτελεσματικότητα των χειρουργικών παρεμβάσεων.

Ενώ τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά, η δοσολογία της σεμαγλουτίδης που δόθηκε συνοδεύεται από ορισμένες παρενέργειες. Ήπιες έως μέτριες επιδράσεις αναφέρθηκαν από πολλούς συμμετέχοντες (τόσο στην ομάδα της σεμαγλουτίδης όσο και του εικονικού φαρμάκου), συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας και της διάρροιας. Ενώ οι παρενέργειες ήταν προσωρινές, ήταν αρκετά έντονες για σχεδόν 60 άτομα που διέκοψαν τη θεραπεία, σε σύγκριση με μόλις 5 άτομα στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk η οποία διαθέτει τη σεμαγλουτίδη ως αντιδιαβητικό φάρμακο, υποβάλλεται τώρα στις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές υγείας για να εγκριθεί το φάρμακο ως θεραπεία κατά της παχυσαρκίας.