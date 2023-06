Γιατί η ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με καλύτερη υγεία της καρδιάς

Ζήσης Ψάλλας

Για πρώτη φορά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το αλκοόλ, σε ελαφριές έως μέτριες ποσότητες, συσχετίστηκε με μακροπρόθεσμες μειώσεις στη σηματοδότηση του στρες στον εγκέφαλο.

«Δεν υποστηρίζουμε τη χρήση αλκοόλ για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών προσβολών ή εγκεφαλικών επειδή υπάρχουν άλλες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία», λέει ο ανώτερος συγγραφέας και καρδιολόγος Ahmed Tawakol.

Η μελέτη περιελάμβανε περισσότερα από 50.000 άτομα που ήταν εγγεγραμμένα στη Mass General Brigham Biobank. Το πρώτο μέρος της μελέτης αξιολόγησε τη σχέση μεταξύ ελαφριάς και μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ και των σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων μετά από προσαρμογή για μια σειρά γενετικών, κλινικών, τρόπου ζωής και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων συγχύσεως.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ελαφριά και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συσχετίστηκε με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, ακόμη και αφού ληφθούν υπόψη οι άλλοι παράγοντες. Στη συνέχεια, μελέτησαν ένα υποσύνολο 754 ατόμων που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη απεικόνιση εγκεφάλου PET/CT (κυρίως για παρακολούθηση του καρκίνου) για να προσδιορίσουν την επίδραση της ελαφριάς και μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ στη δραστηριότητα του νευρικού δικτύου που σχετίζεται με το στρες κατά την ηρεμία.

Η απεικόνιση του εγκεφάλου έδειξε μειωμένη σηματοδότηση στρες στην αμυγδαλή, την περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τις αντιδράσεις στο στρες, σε άτομα που πίνουν ελαφριά έως μέτρια σε σύγκριση με εκείνα που απείχαν από το αλκοόλ ή που έπιναν λίγο. Όταν οι ερευνητές εξέτασαν το ιστορικό καρδιαγγειακών συμβάντων αυτών των ατόμων, βρήκαν λιγότερα καρδιακά επεισόδια και εγκεφαλικά σε άτομα που πίνουν λίγο έως μέτρια. «Διαπιστώσαμε ότι οι αλλαγές του εγκεφάλου σε άτομα που πίνουν ελαφριά έως μέτρια εξηγούσαν ένα σημαντικό μέρος των προστατευτικών καρδιακών επιδράσεων», λέει ο Tawakol.

«Όταν η αμυγδαλή είναι σε εγρήγορση και επαγρύπνηση, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα αυξάνεται, το οποίο ανεβάζει την αρτηριακή πίεση, αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και πυροδοτεί την απελευθέρωση φλεγμονωδών κυττάρων», εξηγεί ο Tawakol.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης εάν το λίγο ή μέτριο αλκοόλ θα ήταν ακόμη πιο αποτελεσματικό στη μείωση των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα που είναι επιρρεπή σε χρόνια υψηλότερη απόκριση στο στρες, όπως αυτά με ιστορικό σημαντικού άγχους. Διαπίστωσαν ότι, στο δείγμα 50.000 ασθενών, η ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συσχετίστηκε με σχεδόν διπλάσια καρδιοπροστατευτική δράση σε άτομα με ιστορικό άγχους σε σύγκριση με άλλα.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο Journal of the American College of Cardiology.