Γιατί μια γρίπη μπορεί να είναι θανατηφόρα

Ερευνητές από το Karolinska Institutet, στη Σουηδία, περιέγραψαν νέα ευρήματα για τις λεγόμενες επιμολύνσεις οι οποίες αφαιρούν πολλές ζωές κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.

Η ισπανική γρίπη ήταν μια πανδημία το 1918-20 και σε αντίθεση με πολλές άλλες πανδημίες έπληξε δυσανάλογα νέους και κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες. Ένας σημαντικός λόγος για αυτό ήταν οι λεγόμενες επιμολύνσεις που προκαλούνται από βακτήρια, ιδίως από πνευμονιόκοκκους. Η γρίπη προκαλείται από ιό, αλλά η πιο κοινή αιτία θανάτου είναι η δευτερογενής βακτηριακή πνευμονία παρά ο ίδιος ο ιός της γρίπης.

Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις είναι η πιο κοινή αιτία της πνευμονίας της κοινότητας και η κύρια παγκόσμια αιτία θανάτου. Η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης ευαισθητοποιεί τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, αλλά οι μηχανισμοί πίσω από αυτήν την αύξηση δεν είναι πλήρως κατανοητοί.

Οι ερευνητές στο Karolinska Institutet εντόπισαν αλλαγές που προκαλούνται από τη γρίπη στους κάτω αεραγωγούς, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη των πνευμονιόκοκκων στους πνεύμονες.

Χρησιμοποιώντας ένα ζωικό μοντέλο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι διάφορα θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη C και άλλες ουσίες που κανονικά προστατεύουν τα κύτταρα, διαρρέουν από το αίμα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στους πνεύμονες που ευνοεί την ανάπτυξη των βακτηρίων.

Τα βακτήρια προσαρμόζονται στο φλεγμονώδες περιβάλλον αυξάνοντας την παραγωγή ενός βακτηριακού ενζύμου που λέγεται HtrA. Η παρουσία του ενζύμου HtrA αποδυναμώνει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα και προάγει την ανάπτυξη των βακτηρίων στους μολυσμένους αεραγωγούς από τη γρίπη. Η έλλειψη του ενζύμου HtrA σταματά την ανάπτυξη των βακτηρίων.

Τα αποτελέσματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το πώς τα βακτήρια ενσωματώνονται στο περιβάλλον των πνευμόνων και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση νέων θεραπειών για τις διπλές λοιμώξεις -της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.

Μια πιθανή στρατηγική μπορεί επομένως να είναι η χρήση αναστολέων πρωτεάσης για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής ανάπτυξης στους πνεύμονες.

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν οι ασθενείς με COVID-19 είναι επίσης ευαίσθητοι σε τέτοιες δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις.

