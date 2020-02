Οι εκφράσεις του προσώπου δεν λένε όλη την ιστορία του συναισθήματος

Θάνος Ξυδόπουλος

Η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους είναι σχεδόν πάντα ένα παιχνίδι ανάγνωσης συναισθημάτων και ανταπόδοσης.

«Το ερώτημα είναι: Μπορείτε πραγματικά να ανιχνεύσετε τη συγκίνηση από τις εκφράσεις του προσώπου» λέει ο Aleix Martinez, καθηγητής ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Ο Martinez, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στην οικοδόμηση αλγορίθμων υπολογιστών που αναλύουν τις εκφράσεις του προσώπου, και οι συνάδελφοί του, παρουσίασαν τα ευρήματά τους στην ετήσια συνάντηση της American Association for the Advancement of Science, στο Σιάτλ.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες και, όπως δήλωσε ο Martinez, τις βρήκε σε μεγάλο βαθμό ελλιπείς. «Κάποιοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να ανιχνεύσουν αν κάποιος είναι ένοχος μιας εγκληματικής πράξης ή όχι, ή αν ο σπουδαστής δίνει προσοχή στην τάξη ή εάν ένας πελάτης είναι ικανοποιημένος μετά από μια αγορά", ανέφερε ο ειδικός. "Αυτό που έδειξε η έρευνά μας είναι ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι μια ανοησία, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προσδιορίσετε αυτά τα πράγματα και, ακόμα χειρότερα, μπορεί να είναι επικίνδυνος».

Ο κίνδυνος, δήλωσε ο Martinez, έγκειται στο ενδεχόμενο να μη φαίνεται το συναίσθημα ή η πρόθεση στο πρόσωπο ενός ατόμου, και στη συνέχεια κάποιος να βγάζει συμπέρασμα για αυτό το άτομο ή τις ικανότητές του. Για παράδειγμα, εξετάστε ένα περιβάλλον σε μια τάξη όπου ο δάσκαλος υποθέτει ότι ένας σπουδαστής δεν δίνει προσοχή λόγω της έκφρασης στο πρόσωπό του. Αλλά ίσως αυτός ο σπουδαστής, για λόγους που ο δάσκαλος δεν καταλαβαίνει ακούει με προσοχή.

Μετά την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις εκφράσεις του προσώπου και το συναίσθημα, η ερευνητική ομάδα -η οποία περιελάμβανε επιστήμονες από το Northeastern University, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας και το Πανεπιστήμιο του Wisconsin- κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται περισσότερη έκφραση για να εντοπιστεί σωστά το συναίσθημα.

Ο Martinez δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εξετάζουν κάτι περισσότερο από μια έκφραση του προσώπου όταν αξιολογούν ένα άλλο άτομο.