Η γλυκοζαμίνη συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία

Θάνος Ξυδόπουλος

Αμερικανική μελέτη με επικεφαλής την ερευνήτρια Dana King, διαπίστωσε ότι η λήψη συμπληρωμάτων γλυκοζαμίνης / χονδροϊτίνης καθημερινά συσχετίστηκε με μείωση κατά 65% της θνησιμότητας που σχετίζεται με καρδιαγγειακά και 39% με τους θανάτους από κάθε αιτία.

Η θετική επίδραση ήταν τόση όσο η άσκηση. «Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα παραλείψετε την άσκηση λαμβάνοντας ένα χάπι γλυκοζαμίνης» είπε η King, καθηγήτρια, που ηγήθηκε της μελέτης. "Δεν είναι αυτό που προτείνουμε. Συνεχίστε να ασκείστε, αλλά η σκέψη ότι η λήψη ενός χαπιού θα ήταν επίσης ευεργετική είναι ενδιαφέρουσα".

Οι Dana King και Jun Xiang αξιολόγησαν δεδομένα από 16.686 ενήλικες που ολοκλήρωσαν την National Health and Nutrition Examination Survey από το 1999 έως το 2010. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν τουλάχιστον 40 ετών. Οι King και Xiang συνδύασαν αυτά τα δεδομένα με στοιχεία θνησιμότητας.

Αφού έλεγξαν για διάφορους παράγοντες -όπως την ηλικία των συμμετεχόντων, το φύλο, το κάπνισμα και το επίπεδο δραστηριότητας- οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η λήψη γλυκοζαμίνης / χονδροϊτίνης κάθε μέρα για ένα χρόνο ή περισσότερο συσχετίστηκε με 39% μείωση της θνησιμότητας από κάθε αιτία. Συνδέθηκε επίσης με μείωση κατά 65% των θανάτων που σχετίζονται με καρδιαγγειακά -θανάτους από εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσο και καρδιακές παθήσεις.

"Μόλις λάβουμε υπόψη τα πάντα, ο αντίκτυπος ήταν αρκετά σημαντικός", είπε η King η οποία λαμβάνει γλυκοζαμίνη / χονδροϊτίνη, μία από τις πιο κοινές συνταγοποιήσεις συμπληρωμάτων γλυκοζαμίνης. "Είμαι σε ένα τοπικό κλαμπ ποδηλατών και πηγαίνουμε για βόλτα τα Σαββατοκύριακα", είπε. Μια μέρα ρώτησα τους άλλους ποδηλάτες αν έπαιρναν γλυκοζαμίνη, και όλοι το έκαναν. Αναρωτήθηκα αν αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο".

Επειδή πρόκειται για επιδημιολογική μελέτη -και όχι για κλινική- δεν προσφέρει απόδειξη ότι η γλυκοζαμίνη / χονδροϊτίνη είναι η αιτία για τους λιγότερους θανάτους.

Η μελέτη όμως κατέγραψε μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση.. Η γλυκοζαμίνη είναι διατροφικό συμπλήρωμα, οπότε είναι άμεσα διαθέσιμη στην αγορά.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Board of Family Medicine.