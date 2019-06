Η ιατρική απόδειξη ότι οι διακοπές κάνουν καλό στην καρδιά σας

Ζήσης Ψάλλας

Νέα έρευνα δείχνει ότι ο χρόνος των διακοπών μπορεί να είναι επωφελής για την υγεία της καρδιάς σας.

Όλοι αγαπάμε τις διακοπές μας και προσβλέπουμε στην εποχή εκείνη που μπορούμε να ξεφύγουμε από την εργασία. Με την άφιξη του καλοκαιριού έρχεται η κύρια εποχή διακοπών και μαζί ένας ακόμη λόγος για να τις εκτιμήσουμε: μελέτη δείχνει ότι κάνουν καλό στην υγεία της καρδιάς μας.

Ενώ υπήρξαν πολλά μεμονωμένα στοιχεία για τα οφέλη των διακοπών, μια μελέτη από τους καθηγητές Bryce Hruska και Brooks Gump του Syracuse University και συναδέλφους τους αποκαλύπτει τα οφέλη για την υγεία της καρδιάς.

«Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν διακοπές πιο συχνά τους τελευταίους 12 μήνες έχουν μειωμένο κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο», λέει ο Bryce Hruska, επίκουρος καθηγητής δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου των Συρακουσών.

«Το μεταβολικό σύνδρομο είναι μια συλλογή από παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Εάν έχετε περισσότερους από αυτούς του παράγοντες έχετε υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Επειδή τα μεταβολικά συμπτώματα είναι τροποποιήσιμα, σημαίνει ότι μπορούν να αλλάξουν ή να εξαλειφθούν. Πραγματικά βλέπουμε μια μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα όταν κάποιος κάνει περισσότερες διακοπές».

Ο Hruska λέει ότι μαθαίνουμε ακόμα σχετικά με το τι είναι αυτό που έχουν οι διακοπές και ευεργετούν την υγεία της καρδιάς, αλλά για την ώρα γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το χρόνο των διακοπών που έχουμε στη διάθεσή τους.

«Ο χρόνος των διακοπών είναι διαθέσιμος για το 80% περίπου των εργαζομένων με πλήρες ωράριο, αλλά λιγότεροι από τους μισούς χρησιμοποιούν όλο το διαθέσιμο χρόνο τους. Η έρευνά μας δείχνει ότι εάν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν περισσότερο από αυτό το πλεονέκτημα θα έχουν όφελος για την υγεία τους».

Πηγή: Vacation frequency is associated with metabolic syndrome and symptoms. Psychology & Health, 2019; 1 OI: 10.1080/08870446.2019.1628962