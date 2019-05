Η ηλικία των γονέων σχετίζεται με διαταραχές της νευρικής ανάπτυξης στο παιδί

Ζήσης Ψάλλας

Τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης αναφέρουν ότι η ηλικία των γονέων συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης νευροψυχιατρικών διαταραχών στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, της έλλειψης προσοχής και υπερκινητικότητας, της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και του συνδρόμου Tourette (Τουρέτ) .

Η μελέτη παρέχει νέα στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ηλικίας των γονέων και του κινδύνου νευρικών διαταραχών σε παιδιά, επιβεβαιώνοντας τις συσχετίσεις που είχαν αναφερθεί στο παρελθόν.

«Για πρώτη φορά σε πληθυσμιακό δείγμα, η έρευνά μας δείχνει ότι η ηλικία των γονέων συνδέεται με διαφορετικούς κινδύνους για παιδιατρικές ψυχιατρικές διαταραχές», δήλωσε η Magdalena Janecka, PhD και μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Seaver Autism Center for Research and Treatment, στη Νέα Υόρκη.

Η μελέτη απαρτιζόταν από 1.490.745 άτομα που γεννήθηκαν στη Δανία από το 1980 έως το 2007 με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των γονέων, και παρακολουθήθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Οι νευρικές διαταραχές εντοπίστηκαν από το Δανικό Κεντρικό Μητρώο Ψυχιατρικών Διαταραχών και το Εθνικό Μητρώο Ασθενών.

Διαπιστώθηκε ότι η μικρότερη ηλικία των γονέων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και συνδρόμου Tourette, ενώ η μεγαλύτερη ηλικία των γονέων συνδέεται με τον αυτισμό και την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Η μελέτη πάντως βρήκε ότι η αύξηση του κινδύνου που συνδέεται με τη γονική ηλικία κατά τη σύλληψη είναι μικρή και δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις αποφάσεις των γονέων σχετικά με την ηλικία να κάνουν παιδιά.

Σύμφωνα με την Dorothy Grice, επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση της αναζήτησης ειδικών μηχανισμών που επηρεάζουν τον κίνδυνο για παιδοψυχιατρικές διαταραχές.

Η μελέτη έδωσε περισσότερη ακρίβεια για τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της ηλικίας των γονέων και του κινδύνου ψυχικής υγείας στους απογόνους. Δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP).