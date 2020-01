Οι καρδιακές παθήσεις έχουν επιπτώσεις στους νεφρούς

Ζήσης Ψάλλας

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας.Τα ευρήματα, υπογραμμίζουν τη σημασία της προστασίας της νεφρικής υγείας των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Kunihiro Matsushita και τον Junichi Ishigami (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) εξέτασε πληροφορίες σχετικά με 9.047 Αμερικανούς ενήλικες που δεν είχαν σημάδια καρδιακής νόσου όταν εγγράφηκαν σε μια κοινοτική μελέτη, την Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC).

"Πολλοί γιατροί πιθανώς αναγνωρίζουν ότι οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα κινδυνεύουν από νεφρικές παθήσεις αλλά αυτή είναι η πρώτη μελέτη που ποσοτικοποιεί τη συμβολή διαφόρων καρδιαγγειακών νοσημάτων στην ανάπτυξη νεφρικής ανεπάρκειας", δήλωσε ο Matsushita.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 17,5 ετών, 2.598 ασθενείς νοσηλεύθηκαν με καρδιαγγειακή νόσο -1.269 με καρδιακή ανεπάρκεια, 1.337 με κολπική μαρμαρυγή, 696 με στεφανιαία νόσο και 559 με εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης 210 ασθενείς εμφάνισαν νεφρική ανεπάρκεια.

Η εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου σχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας -ο υψηλότερος κίνδυνος προήλθε από την καρδιακή ανεπάρκεια. Οι συμμετέχοντες που νοσηλεύονταν με καρδιακή ανεπάρκεια είχαν 11,4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης νεφρικής ανεπάρκειας σε σχέση με τα υγιή άτομα.

Τα άτομα με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως πληθυσμός υψηλού κινδύνου για νεφρική ανεπάρκεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν τις καρδιαγγειακές παθήσεις ως σημαντική κατάσταση κινδύνου και έτσι να ελαχιστοποιούν τις τοξικές για τους νεφρούς θεραπείες σε τέτοια άτομα, ανέφερε ο Ishigami. "Επιπλέον, τα ευρήματά μας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην παρακολούθηση της λειτουργίας των νεφρών, παρόλο που οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για τις καρδιαγγειακές παθήσεις δεν ορίζουν απαραιτήτως τη συχνότητα εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας μετά από την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου".

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Society of Nephrology,