Η νηστεία στην εγκυμοσύνη συνδέεται με χαμηλότερο βάρος γέννησης

Η νηστεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σχετίζεται με χαμηλότερο βάρος γέννησης. Ωστόσο, η διατροφική σύνθεση εκτός των ωρών νηστείας τροποποιεί αυτή τη συσχέτιση, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 15 Φεβρουαρίου στο PLOS ONE.

Η Fabienne Pradella, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg στο Mainz της Γερμανίας, και οι συνεργάτες της εξέτασαν 326 μουσουλμάνους που γέννησαν τα μωρά τους στο Mainz. Οι συμμετέχουσες που ήταν έγκυες κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού ανέφεραν σχετικά με τη νηστεία, τη διατροφική σύνθεση και τα προγράμματα ύπνου.

Οι ερευνητές παρατήρησαν μια συσχέτιση της νηστείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με χαμηλότερο βάρος γέννησης, ειδικά για τη νηστεία κατά το πρώτο τρίμηνο (−353 γραμμάρια). Δεν παρατηρήθηκαν άμεσες συσχετίσεις για τη διατροφική σύνθεση ή τον τροποποιημένο ύπνο με το βάρος γέννησης.

Ωστόσο, η συσχέτιση νηστείας-βάρους γέννησης τροποποιήθηκε από τη διατροφική σύνθεση εκτός των ωρών νηστείας, με τη συσχέτιση να μην παρατηρείται πλέον για τις γυναίκες που στράφηκαν σε δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά.

«Χρειάζεται πρόσθετη έρευνα για την αξιολόγηση του ρόλου συγκεκριμένων μακροθρεπτικών συστατικών και ομάδων τροφίμων, βάσει των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες συστάσεις για διατροφικές επιλογές για εγκύους μουσουλμάνους που επιθυμούν να νηστέψουν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού» έγραψαν οι ερευνητές. «Η μελέτη μας υπογραμμίζει ότι η έρευνα σχετικά με συνήθειες και παραδόσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να προωθηθεί ένα υγιές ξεκίνημα ζωής για όλα τα παιδιά».

Περισσότερες πληροφορίες: Ramadan during pregnancy and neonatal health—Fasting, dietary composition and sleep patterns, PLOS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0281051.