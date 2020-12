Mελέτη δείχνει πώς η αερόβια άσκηση ενισχύει τη μεταβολική διαδικασία

Ζήσης Ψάλλας

Ο λιπώδης ιστός συμβάλλει σημαντικά στη ρύθμιση του μεταβολισμού, απελευθερώνοντας διάφορα μόρια στην κυκλοφορία του αίματος, συμπεριλαμβανομένων των μικροRNA που ρυθμίζουν την έκφραση βασικών γονιδίων σε διάφορα όργανα.

Η έρευνα έχει δείξει ότι τόσο η γήρανση όσο και η παχυσαρκία μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή αυτών των ρυθμιστικών μικροRNA από το λιπώδη ιστό και να ευνοήσουν την ανάπτυξη ασθενειών όπως ο διαβήτης και η δυσλιπιδαιμία.

Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η εκφυλιστική διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί με τακτική αερόβια άσκηση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ποντίκια υποβλήθηκαν σε πρωτόκολλο άσκησης διάρκειας 60 λεπτών την ημέρα σε διάδρομο για οκτώ εβδομάδες. Καθώς έγιναν πιο ενεργά, η ταχύτητα και η κλίση του διαδρόμου αυξήθηκε. Στο τέλος, εκτός από τη βελτίωση της απόδοσης, οι επιστήμονες βρήκαν σημαντική αύξηση, σε επίπεδο λιποκυττάρων, της έκφρασης του ενζύμου DICER, κάτι που συνοδεύτηκε από μείωση του σωματικού βάρους και του σπλαχνικού λίπους.

Όταν επανέλαβαν το πείραμα σε ποντίκια που ήταν γενετικά τροποποιημένα για να μην εκφράζεται το ένζυμο DICER στα λιπώδη κύτταρα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα της αερόβιας άσκησης ήταν πολύ μικρότερα.

Στους ανθρώπους, έξι εβδομάδες διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης (HIIT: high-intensity interval training) ήταν αρκετές για να αποδώσουν κατά μέσο όρο μια πενταπλάσια αύξηση της ποσότητας DICER στον λιπώδη ιστό. Η επίδραση παρατηρήθηκε τόσο σε νεότερους εθελοντές, ηλικίας περίπου 36 ετών, όσο και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ηλικίας περίπου 63 ετών. Η ανταπόκριση ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ατόμων, καθώς το ένζυμο DICER αυξήθηκε έως και 25 φορές σε ορισμένα άτομα αλλά πολύ λιγότερο σε άλλα.

Το κύριο εύρημα στην παρούσα μελέτη ήταν ότι η έκφραση του DICER στον λιπώδη ιστό των ποντικών ήταν μειωμένη καθώς τα ζώα κέρδισαν βάρος και ότι αυτό μείωσε τη διάρκεια ζωής τους. Η μελέτη έδειξε επίσης ότι ο περιορισμός των θερμίδων μπορεί να αντιστρέψει τις επιβλαβείς επιπτώσεις της παχυσαρκίας.

Σε μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2016 στο περιοδικό Aging, ο Mori και η ομάδα του έδειξαν ότι ο περιορισμός των θερμίδων στα ποντίκια απέτρεψε τη σχετιζόμενη με τη γήρανση μείωση της παραγωγής microRNA από το λιπώδη ιστό και την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.