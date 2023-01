Μεταβολικός διακόπτης θα μπορούσε να βοηθήσει στη θεραπεία της παχυσαρκίας και του καρκίνου

Ζήσης Ψάλλας

Μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Αϊόβα βρήκε μια μέθοδο για την τροποποίηση της λειτουργίας ενός ενζύμου ζωτικής σημασίας για την παραγωγή λίπους, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελεσματικές θεραπείες για την παχυσαρκία και τον καρκίνο.

Ενώ η έρευνα ήταν σε προνύμφες μύγας φρούτων, η δυνατότητα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του μεταβολισμού των λιπιδίων θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, δήλωσε ο Hua Bai, αναπληρωτής καθηγητής γενετικής, ανάπτυξης και κυτταρικής βιολογίας. «Έχουμε προσδιορίσει τι είναι βασικά ένας μεταβολικός διακόπτης. Είναι σαν το γκάζι σε ένα αυτοκίνητο», είπε.

Το επίκεντρο του ερευνητικού εργαστηρίου του Bai είναι οι κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί που προκαλούν τη γήρανση. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση της μελέτης που εστίασε στην συνθάση των λιπαρών οξέων, ενός ενζύμου που παίζει ρόλο στη "de novo λιπογένεση", η οποία είναι η διαδικασία μετατροπής των διατροφικών υδατανθράκων σε λίπος. Τυπικά, τα επίπεδα της συνθάσης των λιπαρών οξέων αυξάνονται και μειώνονται με βάση τις κυτταρικές ανάγκες και τη διατροφή ενός ζώου.

Αφού δημιουργηθούν πρωτεΐνες όπως η συνθάση λιπαρών οξέων με βάση τον γενετικό κώδικα, η λειτουργία τους μπορεί να αλλάξει με έναν από τους διάφορους τύπους της μετα-μεταφραστικής τροποποίησης. Η ομάδα του Bai διαπίστωσε ότι μία από αυτές τις διαδικασίες, η ακετυλίωση, επηρέασε ένα από τα 2.540 αμινοξέα που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν τη συνθάση των λιπαρών οξέων, αλλάζοντας το πόσο αποτελεσματική ήταν στην παραγωγή λίπους.

Εκτός από το ρόλο που παίζουν στην παχυσαρκία, τα αυξημένα επίπεδα της de novo λιπογένεσης συνδέονται με τον καρκίνο, επομένως ο έλεγχος της συνθάσης μέσω ενός μόνο αμινοξέος θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά στοχευμένες θεραπείες, είπε ο Bai. «Η λεπτή ρύθμιση των επιπέδων ακετυλίωσης της συνθάσης των λιπαρών οξέων θα ήταν πολύ πιο ακριβής θεραπεία από το μπλοκάρισμα ολόκληρης της πρωτεΐνης», είπε.

Δεν είναι βέβαιο ότι οι διαδικασίες που μελέτησε η ομάδα του Bai λειτουργούν το ίδιο στους ανθρώπους, αλλά τα γονιδιώματα είναι παρόμοια, γεγονός που αποτελεί μέρος του λόγου που οι μύγες φρούτων αποτελούν κοινό αντικείμενο έρευνας. Ωστόσο, η αξιοποίηση της ανακάλυψης για τη θεραπεία ανθρώπινων ασθενειών είναι πολλά χρόνια μακριά, είπε. «Χρειάζονται περαιτέρω δοκιμές σε άλλα ζώα», είπε ο Bai.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα στο Proceedings of the National Academy of Sciences.