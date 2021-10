Νέα στοιχεία για τον "δεύτερο εγκέφαλο"

Ζήσης Ψάλλας

Οι ερευνητές έκαναν μια εκπληκτική ανακάλυψη για το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου εντέρου! Ο αριθμός των εξειδικευμένων κυττάρων του νευρικού συστήματος, δηλαδή οι νευρώνες και τα γλοία, που ζουν στο έντερο ενός ατόμου είναι περίπου ισοδύναμος με τον αριθμό όσων βρίσκονται στον εγκέφαλο μιας γάτας! «Είναι σαν ένας δεύτερος εγκέφαλος στο έντερό μας», είπε ο Brian Gulbransen στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. «Είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο νευρώνων και γλοίων που επικαλύπτουν τα έντερά μας».

Οι νευρώνες είναι ο πιο γνωστός τύπος κυττάρου, ο οποίος μεταδίδει ηλεκτρικά σήματα του νευρικού συστήματος. Τα γλοία, από την άλλη πλευρά, δεν είναι ηλεκτρικά ενεργά, γεγονός που έχει κάνει πιο δύσκολο για τους ερευνητές το να αποκρυπτογραφήσουν τι κάνουν αυτά τα κύτταρα. Μία από τις κορυφαίες θεωρίες ήταν ότι τα γλοιακά κύτταρα παρέχουν παθητική υποστήριξη στους νευρώνες.

Ο Gulbransen και η ομάδα του έδειξαν τώρα ότι τα γλοιακά κύτταρα παίζουν πολύ πιο ενεργό ρόλο στο εντερικό νευρικό σύστημα.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences» αποκαλύφθηκε ότι τα γλοία ενεργούν για να επηρεάσουν τα σήματα που μεταφέρονται από τα νευρωνικά κυκλώματα. Τα γλοία διασφαλίζουν ότι τα πράγματα λειτουργούν ομαλά.

Αυτό το έργο δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη, αν και πιο περίπλοκη, εικόνα για το πώς λειτουργεί το εντερικό νευρικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί, επίσης, νέες ευκαιρίες για τη δυνητική θεραπεία των διαταραχών του εντέρου.

Νωρίτερα φέτος, η ομάδα του Gulbransen διαπίστωσε ότι τα γλοία θα μπορούσαν να ανοίξουν νέους τρόπους για τη θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου - μια επώδυνη πάθηση που προς το παρόν δεν έχει θεραπεία και επηρεάζει το 10%-15% των ενηλίκων στις ΗΠΑ. Τα γλοία θα μπορούσαν, επίσης, να εμπλέκονται σε διάφορες άλλες καταστάσεις υγείας, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών της κινητικότητας του εντέρου, όπως η δυσκοιλιότητα και μια σπάνια διαταραχή, γνωστή ως χρόνια εντερική ψευδο-απόφραξη.

Ο Gulbransen τόνισε ότι η επιστήμη δεν είναι ακόμα σε θέση να προσφέρει θεραπείες για αυτά τα προβλήματα, αλλά τώρα είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να τα ερευνήσει και να τα κατανοήσει πληρέστερα.