Ο έλεγχος της γλυκόζης είναι βασικός παράγοντας για μειωμένο κίνδυνο καρκίνου στην παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2

Ζήσης Ψάλλας

Ο καλός έλεγχος της γλυκόζης είναι σημαντικός για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου στην παχυσαρκία και το διαβήτη τύπου 2. Η μεγάλη και ανθεκτική απώλεια βάρους, αυτή καθαυτή, φαίνεται να προσφέρει προστασία από τον καρκίνο, αλλά με καλό έλεγχο της γλυκόζης ο αριθμός των περιπτώσεων καρκίνου μειώνεται επίσης πολύ, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ.

Το ότι η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου τόσο για το διαβήτη τύπου 2 όσο και για αρκετούς τύπους καρκίνου είναι γνωστό. Ομοίως, η σκόπιμη απώλεια βάρους μέσω, για παράδειγμα, βαριατρικής χειρουργικής συχνά οδηγεί σε βελτίωση του διαβήτη και πολλοί ασθενείς επιτυγχάνουν φυσιολογικό έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα.

Σε ασθενείς με παχυσαρκία, ο κίνδυνος καρκίνου, επίσης, μπορεί να μειωθεί μετά από σημαντική, μακροχρόνια απώλεια βάρους. Ωστόσο, έχουν γίνει λίγες μελέτες σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ απώλειας βάρους, κινδύνου καρκίνου και ελέγχου της γλυκόζης σε ασθενείς τόσο με παχυσαρκία όσο και με διαβήτη τύπου 2.

Η παρούσα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Diabetes Care, χρησιμοποίησε δεδομένα από τη δοκιμή παρέμβασης "SOS" (Swedish Obese Subjects), η οποία διευθύνεται και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, καθώς και δεδομένα από άλλες πηγές, όπως τα αρχεία καρκίνου στη Σουηδία.

Ο κίνδυνος καρκίνου είναι 60% χαμηλότερος με τη ρύθμιση της γλυκόζης

Οι ερευνητές μελέτησαν μια ομάδα 393 ατόμων με διαβήτη τύπου 2 που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση και τους συνέκριναν με μια ομάδα ελέγχου 308 ατόμων με τα ίδια κλινικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είχαν σοβαρή παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν είχαν υποβληθεί σε βαριατρική επέμβαση. Η γλυκόζη του αίματος και το κάπνισμα στις δύο ομάδες ήταν συγκρίσιμες.

Στην ομάδα της χειρουργικής επέμβασης, 68 άτομα (το 17%) ανέπτυξαν καρκίνο παράλληλα με σημαντική απώλεια βάρους. Οι αντίστοιχες αναδυόμενες περιπτώσεις καρκίνου στην ομάδα ελέγχου ανήλθαν σε 74 (24%), ενώ τα άτομα αυτά διατήρησαν την κατάσταση της σοβαρής παχυσαρκίας. Η διάμεση περίοδος παρακολούθησης ήταν 21 έτη. Συνολικά, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου ήταν 37% χαμηλότερος στην ομάδα που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση παχυσαρκίας.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε όταν αναλύθηκε ο κίνδυνος καρκίνου στους ασθενείς που πέτυχαν φυσιολογικό έλεγχο της γλυκόζης και δεν είχαν υποτροπή του διαβήτη για μια περίοδο 10 ετών. Μεταξύ αυτών των ασθενών, η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου ήταν μόνο 12 στους 102 (12%), έναντι 75 από τους 335 (22%) στην ομάδα της οποίας ο διαβήτης είχε υποτροπιάσει την ίδια περίοδο. Έτσι, τα αποτελέσματα δείχνουν 60% μείωση του κινδύνου καρκίνου στην ομάδα όπου ο φυσιολογικός έλεγχος της γλυκόζης διατηρήθηκε για 10 χρόνια.

Οδηγίες για την πρόληψη του καρκίνου

"Αυτό που βλέπουμε είναι ότι, μεταξύ των ασθενών με διαβήτη τύπου 2, πολλές περιπτώσεις καρκίνου μπορούν να προληφθούν. Αυτά τα αποτελέσματα είναι μια σημαντική συμβολή που ενισχύει την κατανόησή μας για τη σύνδεση μεταξύ του ελέγχου της γλυκόζης και της πρόληψης του καρκίνου", είπε η Kajsa Sjöholm, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μοριακής Ιατρικής.

Η παγκόσμια επιδημία τόσο της παχυσαρκίας όσο και του διαβήτη οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, καθώς και σε αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Έχει υπολογιστεί ότι, τα επόμενα 10-15 χρόνια, η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου από το κάπνισμα. Αυτό είναι μια σαφής απεικόνιση του πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Χρειάζονται στρατηγικές για την πρόληψη αυτής της εξέλιξης και τα αποτελέσματά μας μπορούν να παρέχουν ζωτικής σημασίας καθοδήγηση για την πρόληψη του καρκίνου σε ασθενείς με παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2, είπαν οι ερευνητές.

Πηγή: Association of Bariatric Surgery With Cancer Incidence in Patients With Obesity and Diabetes: Long-Term Results From the Swedish Obese Subjects Study. Diabetes Care, 2021; dc211335 DOI: 10.2337/dc21-1335.