Περισσότερο φως στο πώς η άσκηση διατηρεί τη φυσική κατάσταση κατά τη διάρκεια της γήρανσης

Ζήσης Ψάλλας

Σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ερευνητές από το Joslin Diabetes Center ερεύνησαν τον ρόλο ενός κυτταρικού μηχανισμού που βελτιώνει τη φυσική κατάστασης μέσω της άσκησης και εντόπισαν μια αντιγηραντική παρέμβαση που καθυστέρησε την παρακμή που παρατηρείται με τη γήρανση στον οργανισμό-μοντέλο C. elegans.

«Η άσκηση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία από εκφυλιστικές ασθένειες, και στους ανθρώπους, ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα άσκησης μειώνει τη συνολική θνησιμότητα», δήλωσε ο T. Keith Blackwell, MD, PhD, ανώτερος ερευνητής και επικεφαλής τμήματος Islet Cell and Regenerative Biology στο Joslin.

Η μιτοχονδριακή λειτουργία είναι κρίσιμη για την υγεία και η διαταραχή της έχει συνδεθεί με την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, όπως οι καρδιακές παθήσεις και διαβήτη τύπου 2. «Οι μυς υφίστανται ένα μοτίβο κόπωσης και αποκατάστασης μετά από μια συνεδρία άσκησης, υποβάλλονται σε αυτόν τον μιτοχονδριακό δυναμικό κύκλο», δήλωσε ο Blackwell. «Σε αυτή τη διαδικασία, οι μυς διαχειρίζονται τις συνέπειες της μεταβολικής ζήτησης της άσκησης και αποκαθιστούν τη λειτουργική τους ικανότητα».

Καταγράφοντας σκουλήκια άγριου τύπου C. elegans καθώς κολυμπούσαν ή σέρνονταν, οι ερευνητές παρατήρησαν μια τυπική μείωση της φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την ηλικία κατά τη διάρκεια των 15 ημερών της ενηλικίωσής τους.

Οι επιστήμονες επέτρεψαν στα σκουλήκια άγριου τύπου να κολυμπήσουν για μία ώρα την ημέρα για 10 συνεχόμενες ημέρες, ξεκινώντας από την έναρξη της ενηλικίωσης. Η ομάδα διαπίστωσε ότι -όπως και στους ανθρώπους- το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εκπαίδευσης βελτίωσε σημαντικά τη μεσήλικη φυσική κατάσταση των ζώων την 10η ημέρα και μετριάστηκε η εξασθένηση της μιτοχονδριακής δυναμικής που παρατηρείται συνήθως κατά τη γήρανση.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν μια σημαντική και προοδευτική στροφή προς τα κατακερματισμένα και/ή αποδιοργανωμένα μιτοχόνδρια στα ηλικιωμένα ζώα.

«Ένας σημαντικός στόχος είναι ο εντοπισμός παρεμβάσεων που όχι μόνο παρατείνουν τη διάρκεια ζωής, αλλά και ενισχύουν την υγεία και την ποιότητα της ζωής», δήλωσε ο Blackwell, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

«Στους ηλικιωμένους ανθρώπους, η μείωση της μυϊκής λειτουργίας και της ανοχής στην άσκηση είναι μια σημαντική ανησυχία που οδηγεί σε σημαντική νοσηρότητα. Τα δεδομένα μας δείχνουν δυνητικά εποικοδομητικά σημεία παρέμβασης για την αποτροπή αυτής της μείωσης -πιθανότατα μαζί με άλλες πτυχές της γήρανσης. Θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να προσδιοριστεί πώς η πλαστικότητα του μιτοχονδριακού δικτύου επηρεάζει τη φυσική κατάσταση μαζί με τη μακροζωία και τις ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση στους ανθρώπους».