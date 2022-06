Πώς η υπερβολική κατανάλωση espresso αυξάνει τη χοληστερόλη στο αίμα

Δρ. Μαρία Αποστολοπούλου



Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος



Ενδοκρινολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ντίσελντορφ

Πολλές μελέτες έχουν πραγματευτεί τη συσχέτιση της κατανάλωσης καφέ με το καρδιαγγειακό σύστημα και τη χοληστερόλη στο αίμα, πολλές φορές με αντιφατικά αποτελέσματα.

Μία μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη (TROMSO STUDY 2015-2016) στη Νορβηγία κατά τα έτη 2015 και 2016 και δημοσιεύτηκε μόλις πριν λίγες μέρες, το Μάιο του 2022 στο έγκριτο περιοδικό BMJ Journals.

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναλύσεων σε 21 083 Νορβηγούς άνω των 40 ετών και έδειξε ότι η κατανάλωση 3-5 φλιτζανιών καφέ espresso αύξησε την ολική χοληστερόλη αίματος στους μεν άνδρες κατά 0.16 mmol/L (6.1 mg/dl), ενώ στις γυναίκες κατά 0.09 mmol/L (3.5 mg/dl) σε σχέση με άτομα που δεν κατανάλωναν αυτό το είδος καφέ. Η αύξηση της χοληστερόλης ήταν πιο μεγάλη σε κατανάλωση καφέ πάνω από 6 φλιτζάνια την ημέρα.

Γενική σύσταση στο συμπέρασμα της μελέτης ήταν ο περιορισμός της κατανάλωσης espresso σε κάτω από 6

φλιτζάνια την ημέρα. Ωστόσο σημειώνεται ότι παρά την παρατηρηθείσα αύξηση στη χοληστερόλη δεν υπήρξε αύξηση στη συχνότητα καρδιαγγειακών επιπλοκών (π.χ. έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο).

Οι συγγραφείς καταλήγουν με βάση τα ευρήματα ότι η κατανάλωση καφέ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ στη λήψη του ατομικού ιστορικού των ασθενών καθώς μπορεί να παίζει ρόλο στην ερμηνεία εργαστηριακών αποτελεσμάτων.



