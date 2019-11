Τα επίπεδα χοληστερόλης στους Αμερικανούς ενήλικες που λαμβάνουν στατίνες μειώνονται από το 2013

Θάνος Ξυδόπουλος

Η εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής του 2013 από τα American College of Cardiology / American Heart Association για τη μείωση της χοληστερόλης στο αίμα οδήγησε σε βελτίωση των ολικών επιπέδων χοληστερόλης για τους Αμερικανούς ενήλικες που λαμβάνουν στατίνες.

Η κατευθυντήρια γραμμή εντόπισε τέσσερις κύριες ομάδες ασθενών για τις οποίες οι στατίνες θα είχαν μεγαλύτερο όφελος από την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου και των καρδιακών προσβολών, υπογραμμίζοντας επίσης τη σημασία της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής στην καρδιά.

Οι ερευνητές εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο η κατευθυντήρια γραμμή του 2013 για τη διαχείριση της χοληστερόλης επηρέασε τους ασθενείς μακροπρόθεσμα εξετάζοντας τις τάσεις της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και της LDL χοληστερόλης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και της αυξημένης ευαισθητοποίησης απέναντι στην χοληστερόλη και τη χρήση στατίνης.

Συνολικά 32.278 ασθενείς αξιολογήθηκαν, και μεταξύ των Αμερικανών που έλαβαν φάρμακα μείωσης λιπιδίων, η ολική χοληστερόλη προσαρμοσμένη ως προς την ηλικία μειώθηκε από τα 206 mg / dL το 2005-2006 σε 191 mg / dL το 2013-2014, με επιπλέον πτώση στα 187 mg / dl το 2015-2016.

Η μέση LDL χοληστερόλη μεταξύ των ενηλίκων που έλαβαν φάρμακα μείωσης λιπιδίων μειώθηκε από τα 122 mg / dL το 2005-2006 σε 107 mg / dL το 2013-2014 σε 101 mg / dL το 2015-2016.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των ατόμων στους οποίους ελέχθη ότι είχαν υψηλή χοληστερόλη αυξήθηκε από το 63,6% το 2005-2006 στο 69,4% το 2011-2012. Το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο έως το 2015-2016.

Η αναλογία των ενηλίκων που ήταν επιλέξιμοι για χρήση στατινών και που έλαβαν πράγματι στατίνη αυξήθηκε από 41,3% το 2005-2006 σε 49,2% το 2015-2016. Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο στους Αμερικανούς ενήλικες με διαβήτη, οι οποίοι αυξήθηκαν από 48,3% το 2005-2006 σε 60,2% το 2015-2016.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.