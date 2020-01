Το όξινο περιβάλλον στο στομάχι μπορεί να αυξήσει την ισχύ των επιβλαβών βακτηρίων

Ζήσης Ψάλλας

Tο φαγητό που φτάνει στο στομάχι μας, βρίσκει ένα όξινο περιβάλλον. Το χαμηλό pH στο στομάχι βοηθά στην έναρξη της πέψης και πιστεύεται ότι σκοτώνει τα βακτήρια που υπάρχουν στα τρόφιμα και μπορούν να βλάψουν το σώμα μας.

Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες από το Τμήμα Μοριακών Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κάνσας αντιβαίνουν στην ιδέα αυτή, υποδεικνύοντας ότι το χαμηλότερο pΗ στην πεπτική οδό μπορεί να καταστήσει ακόμη πιο επιβλαβή κάποια βακτηριακά παθογόνα.

Τα συμπεράσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό PLOS Pathogens, θα μπορούσαν να βοηθήσουν αντιμετώπιση της κρίσης που έχει δημιουργηθεί με τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μικροοργανισμοί που τρώγονται από βακτήρια και ονομάζονται Caenorhabditis elegans. "Αυτά τα σκουληκόμορφα ζώα είναι διαφανή, έτσι μπορούμε να παρακολουθούμε τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα τους αρκετά εύκολα", δήλωσε ο Brian Ackley, αναπληρωτής καθηγητής μοριακών βιοεπιστημών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ενώ τρώει τα υγιή βακτήρια, το C. elegans έχει μέτρια όξινο πεπτικό περιβάλλον σε σύγκριση με το ανθρώπινο στομάχι. Αλλά το C. elegans εμφανίζει περιφερειακές διαφορές στο πεπτικό του σύστημα. Όταν καταναλώνει τα παθογόνα, το ζώο αυτό εξουδετερώνει το όξινο περιβάλλον. Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ καλών και κακών βακτηρίων. Τα επιβλαβή βακτήρια προκάλεσαν μια λιγότερο όξινη πεπτική οδό στο C. elegans, κάτι που αντιβαίνει σε αυτό που θα περίμενε κανείς αν το όξινο περιβάλλον πράγματι σκότωνε τα βακτήρια.

Για να διατηρήσουμε το σώμα μας ασφαλές, το ανοσοποιητικό σύστημα εφαρμόζει αυτές τις άμυνες όταν είναι βέβαιο ότι υπάρχει εισβολή. Η εργασία με το C. elegans προτείνει έναν τρόπο που το σώμα μας μπορεί να έχει ως μέσο άμυνας: κρατήστε το χημικό περιβάλλον σε μια μέτρια όξινη κατάσταση.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ομοίως στους ανθρώπους.

"Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το φυσικό αμυντικό σύστημα στους ανθρώπους ως έναν τρόπο είτε να αποφύγουμε είτε να μειώσουμε τη χρήση αντιβιοτικών", δήλωσε ο Ackley.