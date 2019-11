Χαρακτηριστικά πέραν της νοημοσύνης επηρεάζουν την επιτυχία

Θάνος Ξυδόπουλος

Σε μια μελέτη με πάνω από 11.000 στρατιωτικούς δοκίμους, οι ψυχολόγοι ανακάλυψαν ότι τόσο οι γνωστικοί όσο και οι μη-γνωστικοί παράγοντες μπορούν να προβλέψουν τα μακροπρόθεσμα επιτεύγματα, με ορισμένα χαρακτηριστικά όπως η νοημοσύνη, η επιμονή και η φυσική ικανότητα, να επηρεάζουν την επίτευξη ενός στόχου με διαφορετικούς τρόπους.

Στις ΗΠΑ, κάθε δόκιμος στην ακαδημία στρατού, μετά από μια εκτεταμένη διετή διαδικασία, πρέπει να ολοκληρώσει μια δοκιμασία έξι εβδομάδων (ονομάζεται Beast Barracks) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που προηγείται των επόμενων τάξεων. Κατά μέσο όρο, το 3% των δοκίμων αποχωρούν κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης. Ότι υποχωρούν τόσο γρήγορα μετά από μια πολύ επίπονη διαδικασία εισδοχής στην στρατιωτική ακαδημία, έκανε τους ερευνητές να μελετήσουν αυτή την ομάδα.

Το 2007, οι ερευνητές δημοσίευσαν ένα άρθρο σχετικά με το θέμα και για πρώτη φορά έδειξαν ότι η επιμονή ήταν ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στα 12 χρόνια από τότε, συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 11.258 σπουδαστές που εισήλθαν στη στρατιωτική ακαδημία κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας.

Για κάθε φοιτητή, οι ερευνητές εξέτασαν τη βαθμολογία της επιμονής όπως μετρήθηκε με τη βαθμολογία 12 βαθμών στο "Grit Scale" που δημιουργήθηκε από την Duckworth και αργότερα έγινε μια μεγάλη ανάλυση δεδομένων.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά προβλέπουν διαφορετικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια του Beast Barracks, για παράδειγμα, η επιμονή είναι κρίσιμη. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών, η γνωστική ικανότητα ήταν ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης των ακαδημαϊκών βαθμών. Αλλά, η επιμονή και η σωματική ικανότητα διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τις γνωστικές ικανότητες στον καθορισμό του ποιος θα αποφοιτήσει από τη στρατιωτική ακαδημία σε τέσσερα χρόνια έναντι του ποιος θα μπορούσε να φύγει νωρίτερα.

Οι εργοδότες και τα σχολεία τείνουν να τονίζουν τις γνωστικές ικανότητες επειδή ορισμένα τεστ όπως το SATS τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν εύκολα έναν υποψήφιο έναντι ενός άλλου. Αλλά για μη γνωστικά χαρακτηριστικά, λείπουν οι αντικειμενικές δοκιμασίες.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.