Άτομα που υπέστησαν σοβαρή καρδιακή προσβολή είχαν υψηλότερα επίπεδα μικρο- και νανοπλαστικών στο αίμα τους σε σύγκριση με ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια και με εκείνους που είχαν φυσιολογικά αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι οι καπνιστές και τα άτομα που εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχαν υψηλότερα επίπεδα μικρο- και νανοπλαστικών στο αίμα τους.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η μελέτη προστίθεται στα αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι η περιβαλλοντική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει την καρδιαγγειακή υγεία.

Η μελέτη αυτή αποτελεί συνεργασία μεταξύ ερευνητών του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, του Πανεπιστημίου της Βερόνα και του Κέντρου Έρευνας για την Περιβαλλοντική Ρύπανση και τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις του Πανεπιστημίου Campania «Luigi Vanvitelli» στη Νάπολη της Ιταλίας, ενός κέντρου αφιερωμένου στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι περιβαλλοντικοί ρύποι επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Δρ Pasquale Paolisso του Νοσοκομείου Sant’Andrea, Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, δήλωσε: «Τα μικρο- και νανοπλαστικά είναι μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια που βρίσκονται σχεδόν παντού στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του αέρα που αναπνέουμε, του νερού που πίνουμε και πολλών τροφίμων που καταναλώνουμε. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να ανιχνεύουν αυτά τα σωματίδια σε ανθρώπινους ιστούς και όργανα, εγείροντας ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία.

«Ωστόσο, ήταν πολύ λίγα γνωστά για το αν αυτά τα σωματίδια υπάρχουν στην στεφανιαία κυκλοφορία – το αίμα που ρέει μέσω των αρτηριών που τροφοδοτούν την καρδιά – ή αν περιβαλλοντικές εκθέσεις όπως το κάπνισμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παρουσία τους».

Η μελέτη περιελάμβανε 61 ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sant’Andrea ή στο Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata της Βερόνα, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί είτε με καρδιακή προσβολή, είτε με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, είτε με φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες.

Οι ερευνητές πήραν δείγματα αίματος των ασθενών από τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά και από άλλα σημεία του σώματος. Συγκέντρωσαν επίσης δεδομένα σχετικά με το αν οι ασθενείς κάπνιζαν και την έκθεσή τους στη ρύπανση, τόσο την ημέρα της εξέτασης όσο και κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Τα στεφανιαία μικρο- και νανοπλαστικά αναλύθηκαν στο Κέντρο Έρευνας για την Περιβαλλοντική Ρύπανση και τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις, Πανεπιστήμιο Campania Luigi Vanvitelli, Νάπολη, Ιταλία.

Μεταξύ εκείνων που είχαν καρδιακές προσβολές, μικρο- και νανοπλαστικά ανιχνεύθηκαν στο 84% των ασθενών, σε σύγκριση με το 40% των ασθενών με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια και το 32% των ασθενών με φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες. Οι ασθενείς με καρδιακή προσβολή είχαν μεγαλύτερη ποικιλία τύπων πλαστικών στο αίμα τους. Ο πιο συνηθισμένος τύπος πλαστικού ήταν το πολυαιθυλένιο, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε συσκευασίες και καταναλωτικά προϊόντα.

Οι ασθενείς που εκτίθεντο σε υψηλότερα μακροπρόθεσμα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PM2.5/σωματίδια διαμέτρου 2,5 μm ή μικρότερα) ήταν πιο πιθανό να έχουν μικροπλαστικά στο αίμα τους, και οι καπνιστές είχαν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν μικροπλαστικά στο αίμα τους. Όλοι οι ασθενείς που κάπνιζαν και εκτίθεντο σε υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχαν πλαστικά στο αίμα τους, σε σύγκριση με μόνο το 12,5% των ασθενών που δεν κάπνιζαν και δεν εκτίθεντο σε υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης.

Η έρευνα διευθύνθηκε από τον καθηγητή Emanuele Barbato του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης και διευθυντή της Καρδιολογικής Μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Sant’Andrea, Ρώμη, ο οποίος δήλωσε: «Αυτά τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι τα μικροπλαστικά προκαλούν καρδιακές προσβολές, αλλά αποκαλύπτουν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των περιβαλλοντικών εκθέσεων, των μικροπλαστικών στο αίμα και της καρδιαγγειακής νόσου. Στη μελέτη μας, το ιστορικό καπνίσματος συνδέθηκε ισχυρά με τα μικροπλαστικά στο αίμα. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι το κάπνισμα μπορεί να διευκολύνει την είσοδο των μικρο- και νανοπλαστικών στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο».