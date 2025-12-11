Σημαντική βελτίωση στο βουητό στα αυτιά (εμβοές) μπορεί να προσφέρει ο συνδυασμός ορισμένων διατροφικών συμπληρωμάτων όταν λαμβάνεται σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με μία νέα, ελληνική μελέτη.

Ομάδα επιστημόνων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» και άλλα ερευνητικά κέντρα, με επικεφαλής τον καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΚΠΑ κ. Παύλο Μαραγκουδάκη, χορήγησαν σε ομάδα ασθενών συμπλήρωμα που περιείχε Ginkgo biloba, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη Β12 και μελατονίνη.

Μετά από τρεις μήνες καθημερινής λήψης του συμπληρώματος οι ασθενείς είχαν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα και στην ποιότητα ζωής τους. Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Cureus.

Οι εμβοές είναι μία συχνή ακουστική διαταραχή. Χαρακτηρίζονται από αίσθημα κουδουνίσματος, βουητού ή άλλου ήχου-φαντάσματος αφού δεν υπάρχει εξωτερικό ακουστικό ερέθισμα. Υπολογίζεται ότι προσβάλλουν το 10-15% του πληθυσμού. Δεν είναι νόσος, αλλά σχετίζονται συχνά με τη βαρηκοΐα, την έκθεση σε δυνατούς θορύβους, τη γήρανση ή άλλα υποκείμενα ιατρικά προβλήματα.

Οι εμβοές έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πασχόντων, που εξαρτάται από τη βαρύτητά τους. Για άλλους πάσχοντες παραμένουν μία ήπια, περιστασιακή ενόχληση και για άλλους μία χρόνια, εξαντλητική κατάσταση που παρεμποδίζει τον ύπνο, τη συγκέντρωση, την ψυχική διάθεση και τη συνολική ευεξία τους.

Η νέα μελέτη ονομάστηκε M.E.S.T (Memotin Effectiveness in Subjective Tinnitus). Πρόκειται για μία ελληνική πολυκεντρική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 174 ασθενείς από 26 ωτορινολαρυγγολογικά ιατρεία σε όλη τη χώρα. Η διάμεση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 58 έτη. Η διάμεση ηλικία έναρξης των εμβοών ήταν τα 55 έτη. Το 48% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.

Ο κ. Μαραγκουδάκης και οι επιστημονικοί συνεργάτες του συνέστησαν στους ασθενείς να λαμβάνουν μία κάψουλα από το συνδυασμένο συμπλήρωμα κάθε βράδυ, 30 λεπτά πριν πέσουν για ύπνο. Η κάψουλα περιείχε 60 mg Ginkgo biloba, 220 mg μαγνησίου, 10 mg ψευδαργύρου, 0.0025 mg βιταμίνης Β12 και 1.9 mg μελατονίνης.

Τα συστατικά αυτά παρέχουν ποικίλα οφέλη στα αυτιά και την ακοή. Ενδεικτικά, το Ginkgo biloba μπορεί να βελτιώσει τη ροή αίματος στο έσω ους και να ελαττώσει το οξειδωτικό στρες, αλλάζοντας τον τόνο των αιμοφόρων αγγείων. Το μαγνήσιο προλαμβάνει τις βλάβες στον κοχλία των αυτιών που προκαλεί η οφειλόμενη στους δυνατούς ήχους βαρηκοΐα. Η μελατονίνη βελτιώνει τον ύπνο και ασκεί αντιοξειδωτική δράση. Ο ψευδάργυρος υποστηρίζει και προστατεύει τον κοχλία από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Η βιταμίνη Β12 υποστηρίζει τη λειτουργία των νεύρων και μπορεί να ωφελεί όταν οι εμβοές συνδέονται με την έλλειψή της.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των συστατικών μαζί φάνηκε να είναι πολύ αποτελεσματικός εναντίον των εμβοών. Σημειώνεται ότι το σκεύασμα με τον συνδυασμό αυτών των συστατικών είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας.

Κατά την έναρξη της μελέτης και μετά από τρεις μήνες θεραπείας οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το εξειδικευμένο για τις εμβοές ερωτηματολόγιο THI (Tinnitus Handicap Inventory). Με βάση αυτό αξιολόγησαν οι επιστήμονες αντικειμενικά τις επιδράσεις του συμπληρώματος.

Οι απαντήσεις τους έδειξαν ότι σε διάστημα τριών μηνών το 80% των συμμετεχόντων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στον δείκτη THI. Ειδικότερα, μειώθηκε κατά μέσον όρο 46%, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ κατά την έναρξη της μελέτης μόνο το 22% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι οι εμβοές δεν επηρέαζαν τον ύπνο τους, στο τέλος της το ποσοστό αυτό είχε γίνει 52%. Επιπλέον, το ποσοστό όσων βασανίζονταν σχεδόν καθημερινά από εμβοές κατά τον ύπνο είχε μειωθεί από 37% σε 6%.

Επιπρόσθετα, ενώ αρχικά το 35% των συμμετεχόντων είχαν εμβοές ήπιας βαρύτητας (βαθμού 1 ή 2), έως το τέλος της μελέτης το ποσοστό αυτό είχε ανέλθει σε 80%. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε και σε άλλες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής/ψυχικής επιβάρυνσης από τις εμβοές.

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι το συμπλήρωμα είχε εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας. Αναφέρθηκαν τέσσερις ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες στο 2,3% των συμμετεχόντων. Ήταν από ένα περιστατικό πονοκεφάλου, ζάλης, υπερδιέγερσης και γαστρικής ενόχλησης. Ωστόσο κανένας από αυτούς τους συμμετέχοντες δεν διέκοψε τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας.

«Ο συνδυασμός των συστατικών που μελετήθηκαν ευνοεί την αγγειακή υγεία, τη νευρική προστασία και τη ρύθμιση του ύπνου – παράγοντες που είναι κρίσιμης σημασία για την παθοφυσιολογία των εμβοών», σημειώνουν οι ερευνητές στο άρθρο τους. «Τα ευρήματα της νέας μελέτης υποδηλώνουν ότι το συμπλήρωμα memotin μειώνει σημαντικά τη σοβαρότητα των εμβοών και βελτιώνει την ποιότητα ζωής, κυρίως όσον αφορά τον δείκτη THI και τη συναισθηματική επιβάρυνση των πασχόντων».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματά τους πρέπει να επαληθευτούν σε μεγαλύτερους αριθμούς ασθενών, ενώ είναι απαραίτητη η μακροχρόνια παρακολούθηση για να εκτιμηθεί και η εις βάθος χρόνου αποδοτικότητα του συμπληρώματος.