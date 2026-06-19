Το σκύψιμο προς τα εμπρός και, σε μικρότερο βαθμό, το πολύ περπάτημα στην εργασία κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αποβολής, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη σε περισσότερες από 470.000 Δανές γυναίκες, τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύονται στο περιοδικό Occupational and Environmental Medicine. Κάθε επιπλέον ώρα -κατά την εργασία- σκύψιμο προς τα εμπρός, ιδιαίτερα υπό γωνία 30 μοιρών, συσχετίστηκε με 36% υψηλότερο κίνδυνο, ενώ κάθε επιπλέον ώρα βαδίσματος συσχετίστηκε με 18% υψηλότερο κίνδυνο, αν και το πρότυπο αυτό ήταν συνεπές μόνο για το σκύψιμο, σύμφωνα με τα ευρήματα. Η αποβολή είναι σχετικά συχνή, επηρεάζοντας περίπου το 15% των γυναικών. Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ηλικία των γονέων, το κάπνισμα, την εργασία σε νυχτερινή βάρδια και την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και σε διάφορες χημικές ενώσεις, σημειώνουν οι ερευνητές. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η ορθοστασία, το περπάτημα και το σκύψιμο στον εργασιακό χώρο μπορεί επίσης να αυξάνουν τον κίνδυνο, αλλά τα ευρήματα ήταν ασαφή. Και δεδομένου ότι σχεδόν το 70% των γυναικών στην Ευρώπη εργάζεται, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τα ασφαλή επίπεδα σωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προσθέτουν. Για να διερευνήσουν περαιτέρω το ζήτημα, οι ερευνητές άντλησαν δεδομένα από ένα μεγάλο εθνικό μητρώο που περιείχε πληροφορίες για τις εγκυμοσύνες εργαζόμενων γυναικών που ζούσαν στη Δανία μεταξύ 1977 και 2018. Εστίασαν σε 475.312 γυναίκες με 803.829 εγκυμοσύνες μεταξύ τους από τον Ιανουάριο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2018. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα βελτιωμένο μοντέλο έκθεσης ειδικό για την εγκυμοσύνη, το οποίο συνδυάζει μετρήσεις από συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας και αξιολογήσεις ειδικών σχετικά με τον χρόνο ορθοστασίας, βαδίσματος και σκύψιμο προς τα εμπρός υπό γωνία 30 μοιρών ή μεγαλύτερη. Λίγο περισσότερες από 1 στις 10 (81.307) εγκυμοσύνες κατέληξαν σε αποβολή, ποσοστό χαμηλότερο από τη συνήθη συχνότητα, πιθανώς επειδή τα δεδομένα προέρχονταν από νοσοκομειακά μητρώα και πολλές πρώιμες αποβολές αντιμετωπίζονται στο σπίτι και δεν καταγράφονται στα νοσοκομειακά δεδομένα, αναφέρουν οι ερευνητές. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η ορθοστασία, το περπάτημα και το σκύψιμο συσχετίστηκαν όλα με αυξημένους κινδύνους αποβολής. Κάθε επιπλέον ώρα σκύψιμο προς τα εμπρός, ιδιαίτερα υπό γωνία 30 μοιρών, συσχετίστηκε με 36% υψηλότερο κίνδυνο, ενώ κάθε επιπλέον ώρα βαδίσματος και ορθοστασίας συσχετίστηκε με 18% και 3% υψηλότερους κινδύνους, αντίστοιχα. Ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος μεταξύ των γυναικών που είχαν απουσιάσει από την εργασία την προηγούμενη εβδομάδα σε σύγκριση με εκείνες που δεν είχαν απουσιάσει. Πρόκειται για παρατηρησιακή μελέτη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την αιτιότητα. Και οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι δεν διέθεταν πληροφορίες σε ατομικό επίπεδο σχετικά με το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ούτε μπόρεσαν να λάβουν υπόψη την ανύψωση βαρών, η οποία μπορεί να εξηγήσει εν μέρει τις παρατηρούμενες συσχετίσεις, ή την εργασία σε βάρδιες και τις χημικές εκθέσεις.