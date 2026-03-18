Σοβαρός προβληματισμός από τα υψηλά επίπεδα ανίχνευσης κοκαΐνης

Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ναρκωτικά (EUDA), καθώς στα αστικά κέντρα της Ελλάδας επιβεβαιώνεται η ισχυρή παρουσία διεγερτικών ουσιών, ακολουθώντας την ανησυχητική ευρωπαϊκή τάση.

Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής ανάλυσης λυμάτων για το 2025, που δημοσιοποίησε σήμερα ο EUDA, δείχνουν μια αγορά ναρκωτικών σε πλήρη κινητικότητα. Η Αθήνα, συμμετέχοντας στο δίκτυο SCORE, εμφανίζει υψηλά επίπεδα ανίχνευσης κοκαΐνης, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική πρωτεύουσα παραμένει σταθερά συνδεδεμένη με τις κυρίαρχες καταναλωτικές τάσεις της Ευρώπης.

Η εικόνα της κοκαΐνης – Υψηλά φορτία και η χρήση του Σαββατοκύριακου

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κοκαΐνη παραμένει η βασική διεγερτική ουσία που ανιχνεύεται στα λύματα της πρωτεύουσας. Παρόλο που τα «σκήπτρα» της κατανάλωσης στη Νότια Ευρώπη κρατούν παραδοσιακά πόλεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, η Αθήνα καταγράφει ενισχυμένη παρουσία της ουσίας, η οποία ακολουθεί την ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση ανόδου που ξεκίνησε το 2016.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η χρήση στην Ελλάδα ακολουθεί το κλασικό μοτίβο των αιχμών (spikes) κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η ανάλυση των λυμάτων δείχνει ότι η κατανάλωση κοκαΐνης συνδέεται άρρηκτα με τη νυχτερινή διασκέδαση, καταρρίπτοντας το σενάριο μιας οριζόντιας, καθημερινής χρήσης σε όλη την εβδομάδα.

Κεταμίνη: Η νέα ευρωπαϊκή πρόκληση

Η σημαντικότερη είδηση της έκθεσης αφορά την κεταμίνη, η οποία παρουσιάζει μέση ευρωπαϊκή αύξηση της τάξης του 41%. Η Ελλάδα φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με αυτή την ανησυχητική τάση, καθώς η ουσία ανιχνεύεται πλέον με αυξανόμενη συχνότητα στα αστικά λύματα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κεταμίνη κερδίζει έδαφος ως «εναλλακτική» επιλογή, γεγονός που υποδεικνύει μια πιο σύνθετη και διαφοροποιημένη αγορά ναρκωτικών.

Σταθερότητα σε Κάνναβη και MDMA

Κάνναβη: Παραμένει η πρώτη ουσία σε συνολική κατανάλωση στην Ελλάδα. Τα επίπεδα παραμένουν σταθερά υψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι η κάνναβη είναι η πλέον διαδεδομένη ουσία στην εγχώρια αγορά.

MDMA (Έκσταση): Ενώ σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες καταγράφηκε πτώση, στην Ελλάδα η χρήση παραμένει σε επίπεδα σταθερότητας. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η ουσία διατηρεί τη δημοφιλία της στα ψυχαγωγικά περιβάλλοντα, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται σταθερά στις δειγματοληψίες των Σαββατοκύριακων.

Τα ευρήματα του EUDA για το 2025 αποτυπώνουν πώς η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα στον τομέα των ναρκωτικών, η οποία -όπως όλα δείχνουν- απαιτεί μία νέα χάραξη στρατηγικής στον τομέα των εξαρτήσεων, αλλά και την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών απεξάρτησης του ΕΟΠΑΕ, όπως οι μέχρι πρότινος μονάδες του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ.

Πηγή: iatropedia