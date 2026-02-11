Τα άτομα με παχυσαρκία έχουν κατά 70% υψηλότερο κίνδυνο να νοσηλευθούν ή να καταλήξουν όταν προσβληθούν από κοινές λοιμώξεις του αναπνευστικού, του πεπτικού ή του ουροποιητικού συστήματος, σύμφωνα με μεγάλη διεθνή ανάλυση.

Ο αυξημένος κίνδυνος αφορά λοιμώξεις όπως η γρίπη, η πνευμονία, η γαστρεντερίτιδα, οι ουρολοιμώξεις και η COVID-19. Συνολικά, εκτιμάται ότι από τα 5,4 εκατομμύρια ετήσιους θανάτους από λοιμώδη νοσήματα παγκοσμίως, περίπου 600.000 – δηλαδή το 10,8% – σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Τα δεδομένα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet και προέρχονται από την ανάλυση στοιχείων σχεδόν 550.000 ενηλίκων. Στη μελέτη συμμετείχαν 67.766 Φινλανδοί (73% γυναίκες) και 479.498 Βρετανοί (54% γυναίκες), ενταγμένοι σε μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες υγείας στις χώρες τους. Κατά την έναρξη της παρακολούθησης, η μέση ηλικία ήταν 42 έτη για τους Φινλανδούς και 57 έτη για τους Βρετανούς. Οι ερευνητές κατέγραψαν τις νοσηλείες και τους θανάτους από λοιμώξεις έως το 2016.

Μέχρι το τέλος της περιόδου παρακολούθησης καταγράφηκαν 8.230 σοβαρές λοιμώξεις στους Φινλανδούς και 81.045 στους Βρετανούς. Η ανάλυση έδειξε ότι ο κίνδυνος σοβαρής έκβασης αυξανόταν προοδευτικά όσο αυξανόταν και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Άτομα με ΔΜΣ ≥30 kg/m² (παχυσαρκία) είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από λοίμωξη σε σύγκριση με άτομα φυσιολογικού βάρους (ΔΜΣ 18,5–24,9 kg/m²). Στη νοσογόνο παχυσαρκία (ΔΜΣ ≥40 kg/m²), ο κίνδυνος ήταν τριπλάσιος.

Ο ΔΜΣ υπολογίζεται ως το βάρος σε κιλά διαιρεμένο με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Τιμές 25–29,9 kg/m² αντιστοιχούν σε υπέρβαρο, 30–34,9 σε παχυσαρκία Α’ βαθμού, 35–39,9 σε Β’ βαθμού και ≥40 kg/m² σε Γ’ βαθμού ή νοσογόνο παχυσαρκία.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και σοβαρών λοιμώξεων παραμένει ισχυρή ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες υγείας. Με δεδομένη την αυξανόμενη συχνότητα της παχυσαρκίας διεθνώς, αναμένεται αντίστοιχη επιβάρυνση και στις νοσηλείες και στους θανάτους από λοιμώξεις.

Η επικεφαλής της μελέτης, Dr. Solja T. Nyberg από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, υπογραμμίζει τη σημασία του πλήρους εμβολιασμού των ατόμων με παχυσαρκία, καθώς και την ανάγκη για πολιτικές δημόσιας υγείας που διευκολύνουν τη διατήρηση ή την επίτευξη υγιούς σωματικού βάρους. Η μείωση του πλεονάζοντος λίπους, σημειώνει, δεν αφορά μόνο τα χρόνια μεταβολικά νοσήματα, αλλά και τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων.