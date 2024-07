Επιβράβευση για ελληνική έρευνα στο πεδίο της μακροσφαιριναιμίας Waldenström

Η Δρ. Τίνα Μπαγκρατούνι επιλέχθηκε να λάβει το βραβείο για την επιστημονική έρευνα με τίτλο «Tracking the Evolution of Ibrutinib Resistant Proteome in WM».