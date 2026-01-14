Μία σημαντική επιστημονική ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Crohn, μίας χρόνιας φλεγμονώδους πάθησης του γαστρεντερικού συστήματος. Σύμφωνα με νέα έρευνα, μια απλή εξέταση αίματος είναι σε θέση να ανιχνεύσει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Η νόσος του Crohn προκαλεί επίμονη φλεγμονή στο πεπτικό σύστημα, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως, πόνο και κόπωση, επηρεάζοντας σοβαρά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η συχνότητά της στα παιδιά έχει διπλασιαστεί από το 1995 και συνεχίζει να αυξάνεται.

Η νέα αιματολογική εξέταση βασίζεται στη μέτρηση της ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού στη φλαγκελίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα βακτήρια του εντέρου. Όπως έδειξε η μελέτη, άτομα που αργότερα ανέπτυξαν τη νόσο του Crohn παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων κατά της φλαγκελίνης πολύ πριν εκδηλώσουν οποιαδήποτε συμπτώματα.

Την έρευνα συντόνισε ο Δρ. Κεν Κροϊτόρου, κλινικός επιστήμονας στο Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute του καναδικού υγειονομικού οργανισμού Sinai Health. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Clinical Gastroenterology and Hepatology» και αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η αλληλεπίδραση μεταξύ των βακτηρίων του εντέρου και των αντιδράσεων του ανοσοποιητικού συστήματος

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα αντισώματα φλαγκελίνης εντοπίζονται πριν από την εμφάνιση της νόσου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανοσολογική αντίδραση μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση της εμφάνισης της νόσου και όχι να είναι απλώς αποτέλεσμα της φλεγμονής. Αυτό ανοίγει προοπτικές όχι μόνο για την πρόγνωση, αλλά και για την πρόληψη ή την θεραπεία της νόσου.

Η μελέτη εντάσσεται στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «Genetic, Environmental and Microbial Project» (GEM), το οποίο από το 2008 παρακολουθεί περισσότερους από 5.000 υγιείς συγγενείς πρώτου βαθμού ατόμων με νόσο του Crohn. Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή γενετικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων ώστε να κατανοήσει καλύτερα πώς ακριβώς αναπτύσσεται η νόσος.