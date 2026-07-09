Νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο Φόρουμ FENS 2026 ανακάλυψε γενετικές αλλαγές στα εγκεφαλικά κύτταρα που μπορεί να βοηθήσουν να εξηγηθεί γιατί περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυναίκες αναπτύσσουν νόσο Πάρκινσον.

Η νόσος Πάρκινσον είναι μια κατάσταση κατά την οποία τμήματα του εγκεφάλου υφίστανται προοδευτική βλάβη για πολλά χρόνια. Προσβάλλει περίπου 9,4 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, και γίνεται ολοένα και πιο συχνή, ειδικά καθώς οι πληθυσμοί γερνούν.

Περίπου το 90% των περιπτώσεων πιστεύεται ότι προκαλείται από έναν συνδυασμό γενετικών παραλλαγών και περιβαλλοντικών παραγόντων και παραγόντων τρόπου ζωής. Η νόσος Πάρκινσον είναι 1,5 έως 2 φορές πιο συχνή στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες, αλλά οι λόγοι για αυτή τη διαφορά δεν είναι σαφείς. Οι άνδρες εμφανίζουν επίσης ταχύτερη έκπτωση των νοητικών τους ικανοτήτων και ταχύτερη εξέλιξη των δυσκολιών στην καθημερινή ζωή.

Η Δρ Julia Schulze-Hentrich, καθηγήτρια στο Τμήμα Γενετικής και Επιγενετικής και συνεργάτης του Κέντρου Βιολογίας και Ιατρικής Ειδικής για το Φύλο (CGMB) στο Πανεπιστήμιο του Saarland στη Γερμανία, δήλωσε στο Φόρουμ FENS: «Η υψηλότερη συχνότητα της νόσου Πάρκινσον στους άνδρες υποδηλώνει ότι η βιολογία που εξαρτάται από το φύλο μπορεί να επηρεάζει την ευαλωτότητα. Επομένως, η μελέτη των διαφορών μεταξύ των φύλων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μηχανισμών της νόσου που θα παρέμεναν κρυφοί σε αναλύσεις που συνενώνουν άνδρες και γυναίκες».

Σε προηγούμενη εργασία, η Schulze-Hentrich και οι συνεργάτες της μελέτησαν δείγματα αίματος από γεωργικούς εργάτες, συμπεριλαμβανομένων 71 ατόμων με πρώιμη νόσο Πάρκινσον και 147 υγιών μαρτύρων. Βρήκαν ότι οι γυναίκες με νόσο Πάρκινσον είχαν αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA σε 69 περιοχές του γονιδιώματος, σε σύγκριση με μόνο δύο στους άνδρες. Η μεθυλίωση του DNA δεν αλλάζει τα γονίδια, αλλά λειτουργεί σαν ένας διακόπτης ροοστάτη που ρυθμίζει τη δραστηριότητα των γονιδίων προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

«Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο γενετικός προσανατολισμός ενός ατόμου επηρεάζει αυτές τις αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA, και ότι η αλληλεπίδραση με περιβαλλοντικές εκθέσεις, όπως τα φυτοφάρμακα, μπορεί επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη της νόσου Πάρκινσον», δήλωσε.

Στη νέα της έρευνα, η Schulze-Hentrich στόχευσε να κατανοήσει τους μηχανισμούς που μπορεί να παίζουν ρόλο στα διαφορετικά πρότυπα μεθυλίωσης του DNA που είχε παρατηρήσει σε άνδρες και γυναίκες και τις συσχετίσεις τους με τη PD. Οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα εγκεφάλου από μεταθανάτιες εξετάσεις 73 ατόμων με νόσο Πάρκινσον (28 γυναίκες και 45 άνδρες) και τα συνέκριναν με δείγματα από μια ομάδα ελέγχου 24 ατόμων χωρίς νόσο Πάρκινσον (9 γυναίκες και 15 άνδρες).

«Εξετάσαμε τις διαφορές στη γονιδιακή έκφραση ξεχωριστά σε όλα τα κύτταρα του εγκεφάλου – νευρώνες, αστροκύτταρα, ολιγοδενδροκύτταρα και μικρογλοία -σε υγιείς εγκεφάλους και σε εγκεφάλους με νόσο Πάρκινσον σε άνδρες και γυναίκες. Μελετήσαμε πέντε εγκεφαλικές περιοχές και διαπιστώσαμε ότι η νόσος προκαλεί κοινές αλλαγές στον εγκέφαλο, ανεξάρτητα από το φύλο. Όλα αυτά τα κύτταρα στις πέντε περιοχές έδειξαν σημάδια ότι βρίσκονται υπό στρες. Ενεργοποιούσαν πρωτεΐνες που βοηθούν στην ορθή αναδίπλωση των κατεστραμμένων πρωτεϊνών, που ονομάζονται “chaprones”. Ωστόσο, βρήκαμε επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη γονιδιακή δραστηριότητα σε ορισμένα κύτταρα και σε ορισμένες εγκεφαλικές περιοχές», δήλωσε.

Οι νευρώνες είναι τα νευρικά κύτταρα επικοινωνίας του εγκεφάλου, ενώ τα αστροκύτταρα, τα ολιγοδενδροκύτταρα και η μικρογλοία είναι νευρογλοιακά κύτταρα, τα οποία παρέχουν υποστήριξη και συντήρηση στους νευρώνες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στα αστροκύτταρα, η δραστηριότητα γονιδίων που συνδέονται με τα μιτοχόνδρια (οι παραγωγοί ενέργειας του κυττάρου) διέφερε μεταξύ των φύλων. Στα ολιγοδενδροκύτταρα, η δραστηριότητα γονιδίων που εμπλέκονται στη δημιουργία και τη διατήρηση του προστατευτικού περιβλήματος γύρω από τις νευρικές ίνες (μυελίνη) διέφερε επίσης μεταξύ των φύλων. Αυτές οι διαφορές εμφανίζονταν ανεξάρτητα από την περιοχή του εγκεφάλου στην οποία βρίσκονταν.

«Αυτό δείχνει ότι η νόσος πυροδοτεί ορισμένες κοινές “αποκρίσεις στρες” σε όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά υπάρχουν επίσης διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε κυτταρικό επίπεδο, ειδικά στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα “υποστήριξης” του εγκεφάλου διαχειρίζονται την ενέργεια και προστατεύουν τις νευρικές συνδέσεις. Τα ευρήματά μας βοηθούν να εξηγηθεί γιατί τα συμπτώματα και η εξέλιξη της νόσου στο Πάρκινσον διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τελικά, μπορεί να οδηγήσουν σε πιο εξατομικευμένες θεραπείες, αντί να αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς με νόσο ως βιολογικά πανομοιότυποι», δήλωσε η Schulze-Hentrich.

«Το σημαντικότερο είναι ότι τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι είναι κρίσιμο να αναγνωρίζουμε ότι η βιολογία διαφέρει μεταξύ των φύλων στην έρευνα για το Πάρκινσον και ότι, όπου είναι δυνατόν, οι ερευνητές θα πρέπει να αναλύουν τα δεδομένα ξεχωριστά σε άνδρες και γυναίκες, αντί να συνενώνουν τους πάντες. Αυτό είναι κρίσιμο για να δούμε αν μια συσχέτιση, ένα αποτέλεσμα ή μια έκβαση διαφέρει ανάλογα με το φύλο. Βοηθά επίσης στον εντοπισμό κενών στις αποδείξεις, διότι πολλές μελέτες εξακολουθούν να υποαναφέρουν ή να συνενώνουν αποτελέσματα ειδικά για το φύλο.

“Για τους ασθενείς, το κύριο όφελος είναι η πιο εξατομικευμένη φροντίδα, καθώς η ανάλυση ανά φύλο μπορεί να βοηθήσει τους κλινικούς γιατρούς να προβλέψουν ποια συμπτώματα είναι πιο πιθανά, να παρακολουθούν τα προβλήματα νωρίτερα και να επιλέγουν θεραπείες που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ κινδύνου του ασθενούς.»

Η ανακάλυψη του πώς διαφορετικά κύτταρα στον εγκέφαλο λειτουργούν διαφορετικά μεταξύ των φύλων, τόσο σε υγιείς όσο και σε ασθενείς, αποτελεί ένα πλεονέκτημα της μελέτης και καλύπτει ένα κενό που άφησαν μελέτες που επικεντρώθηκαν μόνο σε νευρώνες και σε άνδρες. Ένας περιορισμός είναι ο μικρός αριθμός δειγμάτων που διερευνήθηκαν. Η Schulze-Hentrich δήλωσε ότι απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια για τη βελτίωση αυτού του σημείου και τη διερεύνηση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων, στρωματοποιημένων ανά φύλο.