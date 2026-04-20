Για δεκαετίες, η κυρίαρχη αντίληψη για την αύξηση βάρους ήταν απλή: τρως περισσότερες θερμίδες από ό,τι καις και παχαίνεις. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο Molecular Nutrition & Food Research, από ερευνητές του Πανεπιστημίου Osaka Metropolitan υπό τον διατροφολόγο Shigenobu Matsumura, έθεσε αυτή την αντίληψη υπό αμφισβήτηση με έναν πειστικό τρόπο.

Οι ερευνητές χώρισαν ποντίκια σε ομάδες με διαφορετικές διατροφές: κανονικό chow, chow με ψωμί, chow με αλεύρι σίτου, chow με αλεύρι ρυζιού, και δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος. Τα ποντίκια έδειξαν έντονη προτίμηση στους υδατάνθρακες και σταμάτησαν να τρώνε την κανονική τους τροφή. Παρότι η συνολική θερμιδική τους πρόσληψη δεν αυξήθηκε σημαντικά, το βάρος και η λιπώδης μάζα τους αυξήθηκαν, και τα επίπεδα ινσουλίνης και λεπτίνης στο αίμα ανέβηκαν.

Το κρίσιμο εύρημα ήταν ο μηχανισμός: η αύξηση βάρους δεν οφειλόταν σε υπερφαγία ή μειωμένη σωματική δραστηριότητα. Η ενεργειακή δαπάνη σε κατάσταση ηρεμίας μειώθηκε — το σώμα άρχισε να καίει λιγότερες θερμίδες για τις ίδιες βασικές λειτουργίες. Ταυτόχρονα, στο ήπαρ ενεργοποιήθηκαν γονίδια που προάγουν τη μετατροπή υδατανθράκων σε λίπος, μια διαδικασία που ονομάζεται de novo lipogenesis. Το αίμα έδειξε αυξημένα λιπαρά οξέα και μειωμένα απαραίτητα αμινοξέα. Ένα επίσης σημαντικό εύρημα ήταν αυτό που η μελέτη δεν επιβεβαίωσε: τα ποντίκια που έτρωγαν αλεύρι ρυζιού πάχυναν με τον ίδιο τρόπο με αυτά που έτρωγαν αλεύρι σίτου.

Ο Matsumura το διατύπωσε καθαρά: η αύξηση βάρους δεν οφείλεται σε ειδικές ιδιότητες του σίτου ή της γλουτένης, αλλά στην προτίμηση για επεξεργασμένους υδατάνθρακες γενικά και στις μεταβολικές αλλαγές που αυτή συνεπάγεται. Και όταν το αλεύρι αποσύρθηκε, το βάρος σταθεροποιήθηκε και οι μεταβολικές ανωμαλίες βελτιώθηκαν γρήγορα. Τα ευρήματα αυτά δεν είναι απομονωμένα.

Εδώ και δεκαετίες, ένα ερευνητικό μοντέλο γνωστό ως “cafeteria diet” παρατηρεί κάτι ανάλογο: όταν ζώα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ποικιλία εύγευστων τροφών που μοιάζουν με τη σύγχρονη ανθρώπινη δίαιτα — τυρί, μπισκότα, λουκάνικα, γλυκά — παχαίνουν περισσότερο από ό,τι προβλέπεται από τις θερμίδες που καταναλώνουν. Η ερμηνεία είναι παρόμοια: η εύγευστη, επεξεργασμένη τροφή αλλάζει το μεταβολικό προφίλ και ευνοεί την αποθήκευση λίπους ανεξάρτητα από το θερμιδικό ισοζύγιο.

Η μελέτη χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία της. Πρόκειται για πείραμα σε ποντίκια, και οι ίδιοι οι ερευνητές σχεδιάζουν να το επαναλάβουν σε ανθρώπους. Τα ποντίκια έχουν διαφορετικό μεταβολισμό και διαφορετική σχέση με την τροφή — δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτόματα τα ευρήματα. Επιπλέον, η μελέτη δεν λέει ότι το ψωμί ή το ρύζι είναι “κακά” τρόφιμα. Λέει ότι η υπέρμετρη κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων, σε βάρος τροφών με υψηλότερη θρεπτική αξία, αλλάζει τον τρόπο που το σώμα χειρίζεται την ενέργεια.

Αυτό που η μελέτη επιβεβαιώνει είναι κάτι που η επιστήμη υποπτευόταν εδώ και καιρό: η φράση “θερμίδες μέσα — θερμίδες έξω” είναι σωστή ως φυσική, αλλά ελλιπής ως βιολογία. Το σώμα δεν αντιμετωπίζει όλες τις θερμίδες με τον ίδιο τρόπο. Η σύνθεση της τροφής, οι ορμονικές αποκρίσεις που προκαλεί, η επίδρασή της στο μεταβολισμό ηρεμίας — όλα αυτά μετράνε εξίσου με τον αριθμό που γράφεται στην ετικέτα.