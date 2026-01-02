Ακόμα και λίγα λεπτά άσκησης την ημέρα φαίνεται πως μπορούν να φρενάρουν την ανάπτυξη του καρκίνου του εντέρου και να βοηθήσουν το σώμα να επιδιορθώσει βλάβες στο DNA, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα έγινε από επιστήμονες του Newcastle University και δείχνει ότι ακόμα και μια σύντομη δόση άσκησης μπορεί να προκαλέσει γρήγορες και σημαντικές αλλαγές στο αίμα.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές πήραν δείγματα αίματος από 30 άνδρες που ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, αλλά κατά τα άλλα υγιείς. Τα δείγματα συλλέχθηκαν πριν και αμέσως μετά από 10–12 λεπτά έντονης άσκησης με ποδήλατο. Στη συνέχεια, τα καρκινικά κύτταρα του εντέρου εκτέθηκαν σε ορό αίματος πριν και μετά την άσκηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η έντονη άσκηση αύξησε τα επίπεδα 13 διαφορετικών πρωτεϊνών στο αίμα. Πολλές από αυτές σχετίζονται με λιγότερη φλεγμονή, καλύτερη λειτουργία των αγγείων και πιο σωστό μεταβολισμό.

Όταν αυτά τα «μόρια της άσκησης» εφαρμόστηκαν σε καρκινικά κύτταρα στο εργαστήριο, οι επιστήμονες είδαν αλλαγές στη λειτουργία 1.364 γονιδίων, μεταξύ των οποίων και γονίδια που παίζουν ρόλο στην επιδιόρθωση του DNA, την παραγωγή ενέργειας και την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Σε άρθρο τους στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Cancer, οι ερευνητές εξηγούν ότι τα ευρήματα αυτά δίνουν μια πιθανή απάντηση στο γιατί η άσκηση προστατεύει από τον καρκίνο του εντέρου.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr Sam Orange, τόνισε ότι αυτό που κάνει τη μελέτη ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι η άσκηση δεν ωφελεί μόνο τους υγιείς ιστούς. Όπως είπε, στέλνει ισχυρά «μηνύματα» μέσω του αίματος, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν χιλιάδες γονίδια ακόμα και μέσα στα καρκινικά κύτταρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπείες που θα μπορούσαν να μιμούνται ή να ενισχύουν τα οφέλη της άσκησης, βελτιώνοντας τόσο τη θεραπεία του καρκίνου όσο και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Με απλά λόγια, η άσκηση φαίνεται πως όχι μόνο δυναμώνει το σώμα, αλλά μπορεί να κάνει το περιβάλλον πιο «αφιλόξενο» για την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.