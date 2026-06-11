Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Dalhousie υποδηλώνει ότι η βελτιωμένη φυσική κατάσταση μπορεί να μην επαρκεί για να προστατεύσει τα αιμοφόρα αγγεία από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης καθιστικής ζωής.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Applied Physiology, εξέτασε εάν 12 εβδομάδες προπόνησης υψηλής έντασης διαλειμματικής άσκησης θα μπορούσαν να προστατεύσουν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων στο πόδι μετά από δύο ώρες συνεχόμενης καθιστικής θέσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προπόνηση βελτίωσε την αερόβια φυσική κατάσταση σε υγιείς νεαρούς ενήλικες. Αλλά ακόμα και αφού οι συμμετέχοντες έγιναν πιο fit, η παρατεταμένη καθιστική ζωή εξακολούθησε να βλάπτει τους δείκτες υγείας στην ιγνυακή αρτηρία, η οποία διατρέχει πίσω από το γόνατο και τροφοδοτεί το κάτω μέρος του ποδιού. Η ικανότητα της αρτηρίας να χαλαρώνει και να διαστέλλεται ήταν εξίσου μειωμένη όπως πριν από την προπόνηση.

Επιπλέον, αυτή η μείωση που προκαλείται από την καθιστική ζωή ήταν συνεπής με εκείνη που παρατηρήθηκε σε συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου που δεν υιοθέτησαν πρόσθετη προπόνηση φυσικής κατάστασης.

Η ερευνητική ομάδα παρακολούθησε 21 υγιείς νεαρούς ενήλικες. Σε έντεκα από αυτούς ανατέθηκε ένα 12-εβδομαδο πρόγραμμα διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης, ενώ οι υπόλοιποι 10 συνέχισαν τη συνήθη φυσική τους δραστηριότητα.

Πριν και μετά την περίοδο προπόνησης, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν μια δοκιμασία ποδηλασίας για να μετρήσουν τις αλλαγές στην αερόβια φυσική κατάσταση. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης υπερηχογράφημα για να αξιολογήσουν την υγεία της ιγνυακής αρτηρίας πριν και μετά από δύο ώρες συνεχόμενης καθιστικής θέσης.

Αν και η άσκηση παραμένει απαραίτητη για την καρδιαγγειακή υγεία, τα ευρήματα δείχνουν ότι η παρατεταμένη καθιστική ζωή μπορεί να εξακολουθεί να επηρεάζει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων στα πόδια, ακόμη και σε άτομα που ασκούνται.

«Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι μια προπόνηση μπορεί να αντισταθμίσει μια μέρα που πέρασε καθιστή», δηλώνει ο Δρ Derek Kimmerly, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής Κινησιολογίας στη Σχολή Υγείας και Ανθρώπινης Απόδοσης του Πανεπιστημίου Dalhousie. «Αλλά τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η βελτιωμένη αερόβια φυσική κατάσταση από μόνη της μπορεί να μην προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία. Η άσκηση είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται επίσης να διακόπτετε τις μεγάλες περιόδους στο γραφείο κινούμενοι».