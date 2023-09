Ζήσης Ψάλλας

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η προσθήκη σχετικά μικρής κίνησης, περίπου 3.000 βήματα την ημέρα, μπορεί να μειώσει σημαντικά την υψηλή αρτηριακή πίεση σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Στη μελέτη συμμετείχε η καθηγήτρια Linda Pescatello, από το University of Connecticut η οποία συνεργάστηκε με την Elizabeth Lefferts, την επικεφαλής συγγραφέα της εργασίας. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Cardiovascular Development and Disease.

Αυτή η μελέτη προσπάθησε να καθορίσει εάν οι ηλικιωμένοι με υπέρταση θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα οφέλη αυξάνοντας την καθημερινή τους βάδιση, η οποία είναι μία από τις ευκολότερες και πιο δημοφιλείς μορφές σωματικής δραστηριότητας για τους ηλικιωμένους. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια ομάδα ηλικιωμένων ενηλίκων μεταξύ 68 και 78 ετών που έκαναν καθιστική ζωή και περπατούσαν κατά μέσο όρο περίπου 4.000 βήματα την ημέρα πριν από τη μελέτη.

Οι ερευνητές αποφάσισαν ότι 3.000 βήματα παραπάνω θα ήταν ένας λογικός στόχος. Αυτό θα έβαζε επίσης τους περισσότερους συμμετέχοντες στα 7.000 καθημερινά βήματα, σύμφωνα με τη σύσταση του American College of Sports Medicine.

Κατά μέσο όρο, η συστολική και η διαστολική αρτηριακή πίεση των συμμετεχόντων μειώθηκαν κατά 7 και 4 βαθμούς, αντίστοιχα, μετά την παρέμβαση. Άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι μειώσεις αυτών των μεγεθών αντιστοιχούν σε μείωση του σχετικού κινδύνου της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες κατά 11% και 16% για τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά, σε μείωση 18% στον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και 36% μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το σχήμα των 7.000 βημάτων που πέτυχαν οι συμμετέχοντες στη μελέτη είναι εφάμιλλο με τις μειώσεις που παρατηρήθηκαν με τα αντιυπερτασικά φάρμακα. Οκτώ από τους 21 συμμετέχοντες έπαιρναν ήδη αντιυπερτασικά φάρμακα και αυτοί είδαν επίσης βελτιώσεις στη συστολική αρτηριακή πίεση από την αύξηση της καθημερινής τους δραστηριότητας.

Στους συμμετέχοντες που λάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα στην έναρξη της μελέτης στις 20 εβδομάδες, η συστολική πίεση μειώθηκε από 135 σε 126 mm Hg ενώ η διαστολική πίεση μειώθηκε από 80 σε 77 mm Hg. Σε συμμετέχοντες που δεν έλαβαν αντιυπερτασικά φάρμακα κατά την έναρξη, η συστολική πίεση μειώθηκε από 137 σε 132 mm Hg και η διαστολική πίεση από 82 σε 78 mm Hg.

Η διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης μπορεί να προστατεύσει από σοβαρές καταστάσεις όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, οι καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια. «Είναι συναρπαστικό ότι μια απλή παρέμβαση στον τρόπο ζωής μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με τη δομημένη άσκηση και ορισμένα φάρμακα», είπε η Lefferts.