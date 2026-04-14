«Το πιο συνεπές εύρημα είναι ότι η αύξηση βάρους σε νεότερη ηλικία συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου αργότερα στη ζωή, σε σύγκριση με άτομα που παίρνουν λιγότερο βάρος», δηλώνει η Tanja Stocks, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Lund. Είναι μία από τους ερευνητές πίσω από τη μελέτη.

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από πάνω από 600.000 άτομα, τα οποία παρακολουθήθηκαν μέσω διαφόρων μητρώων. Για να συμπεριληφθούν στη μελέτη, οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν εκτιμηθεί το βάρος τους σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια πρώιμης εγκυμοσύνης, κατά τη στρατολόγηση ή ως συμμετέχοντες σε ερευνητική μελέτη. Κατά την περίοδο που μελέτησαν οι ερευνητές, πέθαναν 86.673 άνδρες και 29.076 γυναίκες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν πώς το βάρος άλλαζε μεταξύ των ηλικιών 17 και 60 και πώς αυτό συνδέθηκε με τον κίνδυνο θανάτου συνολικά και από διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Κατά μέσο όρο, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πήραν 0,4 κιλά ετησίως.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι άτομα που πήραν βάρος ταχύτερα κατά τη διάρκεια αυτής της ενήλικης ζωής είχαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Άτομα με παχυσαρκία που ξεκίνησε μεταξύ των ηλικιών 17 και 29 είχαν περίπου 70% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με εκείνα που δεν ανέπτυξαν παχυσαρκία πριν από την ηλικία των 60 ετών. Ως έναρξη παχυσαρκίας ορίστηκε η πρώτη φορά που ο δείκτης μάζας σώματος ενός ατόμου έφτασε το 30 ή περισσότερο.

«Μια πιθανή εξήγηση για το γιατί τα άτομα με πρώιμη έναρξη παχυσαρκίας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η μεγαλύτερη περίοδος έκθεσής τους στις βιολογικές επιδράσεις του υπερβολικού βάρους», λέει η Huyen Le, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Lund και πρώτη συγγραφέας της μελέτης.