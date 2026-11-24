Μια νέα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (RCT) που δημοσιεύθηκε στο BMJ Open Sport & Exercise Medicine έρχεται να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεται κάποιος ισομετρικά για να διατηρήσει το όφελος στην αρτηριακή πίεση;

Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του St Mary’s University (Ηνωμένο Βασίλειο), σχεδιάστηκε για να εξετάσει τη σχέση δόσης-απόκρισης μεταξύ της συχνότητας της ισομετρικής προπόνησης και της διατήρησης της μείωσης της πίεσης, μετά από μια αρχική περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Τι είναι οι ισομετρικές ασκήσεις και γιατί ξεχωρίζουν

Ως ισομετρική ορίζεται η άσκηση κατά την οποία οι μύες συσπώνται χωρίς να μεταβάλλεται το μήκος τους και χωρίς να κινούνται οι αρθρώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Το «κάθισμα στον τοίχο» (wall sit): Η πλάτη ακουμπά στον τοίχο, τα γόνατα λυγίζουν σαν να κάθεται κάποιος σε αόρατη καρέκλα.

Η σανίδα (plank): Το σώμα διατηρείται ευθύ και ακίνητο, με στήριξη σε πήχεις και δάχτυλα ποδιών.

Η ισομετρική λαβή (handgrip): Σφίξιμο μιας λαβής με σταθερή πίεση.

Αυτό που τις καθιστά ξεχωριστές είναι η χρονική τους αποδοτικότητα. Ενώ οι γενικές συστάσεις για την υπέρταση προτείνουν περίπου 150 λεπτά αερόβιας άσκησης την εβδομάδα, τα πρωτόκολλα ισομετρικής προπόνησης μπορούν να αποδώσουν σημαντικά οφέλη με μόλις περίπου 30 λεπτά την εβδομάδα (π.χ. 3 συνεδρίες των 10-12 λεπτών).

Το «χρυσό» εύρημα: Πόσο συχνά και πόσο μεγάλο το όφελος

Στη μελέτη συμμετείχαν 100 ενήλικες μέσης ηλικίας 37,4 ετών με φυσιολογική έως υψηλή-φυσιολογική συστολική πίεση (120-140 mmHg), οι οποίοι δεν ασκούνταν τακτικά και δεν λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή για την πίεση.

Φάση 1 (Εβδομάδες 1-4): Όλοι οι συμμετέχοντες ακολούθησαν το ίδιο πρόγραμμα: τέσσερις επαναλήψεις «καθίσματος στον τοίχο», τρεις φορές την εβδομάδα, με δίλεπτη ανάπαυση ανάμεσα στις επαναλήψεις. Στο τέλος αυτής της φάσης, όλες οι ομάδες άσκησης παρουσίασαν σημαντική μείωση της συστολικής πίεσης κατά περίπου 9,45 mmHg σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Φάση 2 (Εβδομάδες 5-8): Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες συχνότητας: 3 φορές/εβδομάδα, 2 φορές/εβδομάδα, 1 φορά/εβδομάδα ή 0 φορές/εβδομάδα (διακοπή).

Τα αποτελέσματα στο τέλος της όγδοης εβδομάδας ήταν αποκαλυπτικά:

Ομάδα συχνότητας Μέση μείωση συστολικής πίεσης (mmHg) Διατήρηση άλλων καρδιαγγειακών δεικτών 3 φορές/εβδομάδα –13,73 mmHg (η μεγαλύτερη μείωση) Ναι (ολική περιφερική αντίσταση, μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού) 2 φορές/εβδομάδα –6,95 mmHg Όχι 1 φορά/εβδομάδα –6,56 mmHg Όχι 0 φορές/εβδομάδα Επιστροφή στα επίπεδα της ομάδας ελέγχου Όχι

Ακόμη και μία συνεδρία την εβδομάδα μπορεί να επιβραδύνει την υποχώρηση των οφελών, αλλά η συχνότητα των τριών συνεδριών είναι αυτή που εξασφαλίζει τη μέγιστη και πιο μακροπρόθεσμη διατήρηση της μείωσης της πίεσης και των υποκείμενων φυσιολογικών προσαρμογών. Η πλήρης διακοπή, αντίθετα, οδηγεί σε πλήρη αναστροφή του οφέλους εντός τεσσάρων εβδομάδων.

Η ισομετρική σύσπαση περιορίζει προσωρινά τη ροή του αίματος στους μύες που ενεργοποιούνται. Όταν η σύσπαση λυθεί, τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται για να επιτρέψουν την επαναφορά της ροής, μια διαδικασία που σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου (NO) και βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αρτηριακής πίεσης για αρκετές ώρες μετά την άσκηση, και με επαναλαμβανόμενη προπόνηση, η πτώση γίνεται σταθερή.