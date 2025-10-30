Οι άνδρες πρέπει να αφιερώνουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο στη σωματική άσκηση σε σχέση με τις γυναίκες, προκειμένου να πετύχουν την ίδια μείωση του κινδύνου στεφανιαίας νόσου, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η έρευνα δείχνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα παίζουν σημαντικό ρόλο στα καρδιαγγειακά οφέλη της άσκησης, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες οδηγίες υγείας.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν αρχεία περισσότερων από 80.000 ατόμων και διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος καρδιοπάθειας μειώθηκε κατά 30% στις γυναίκες που ασκούνταν 250 λεπτά την εβδομάδα. Αντίθετα, οι άνδρες χρειάζονταν περίπου 530 λεπτά -σχεδόν εννέα ώρες άσκησης την εβδομάδα- για να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν ότι οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο από την ίδια ποσότητα άσκησης σε σχέση με τους άνδρες, αν και συνήθως είναι λιγότερο δραστήριες σωματικά και λιγότερο πιθανό να φτάσουν τους προτεινόμενους στόχους σωματικής άσκησης.

Ωστόσο, η νέα έρευνα τονίζει την ανάγκη για εξατομικευμένες οδηγίες ανά φύλο και αναδεικνύει τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι γυναίκες ακόμη και με μέτρια επίπεδα άσκησης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μία στις τρεις γυναίκες πεθαίνει από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η ομάδα του Τζιατζίν Τσεν από το Πανεπιστήμιο Xiamen στην Κίνα ανέλυσε δεδομένα από συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας που φορούσαν μεσήλικες εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος UK Biobank. Οι ερευνητές εξέτασαν 80.243 συμμετέχοντες χωρίς ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Σε αυτή την ομάδα, οι γυναίκες που πληρούσαν τον στόχο των 150 λεπτών άσκησης την εβδομάδα είχαν 22% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιοπάθεια μέσα σε οκτώ χρόνια, σε σύγκριση με όσες δεν ασκούνταν. Για τους άνδρες, η μείωση ήταν 17%. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες μπόρεσαν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 30% με 250 λεπτά άσκησης την εβδομάδα, ενώ οι άνδρες έπρεπε να φτάσουν τα 530 λεπτά για να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα προήλθε από τα δεδομένα περισσότερων από 5.000 ανδρών και γυναικών που είχαν διαγνωστεί με στεφανιαία νόσο. Σε αυτή την ομάδα, ο κίνδυνος θανάτου κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης ήταν τρεις φορές χαμηλότερος στις γυναίκες που ασκούνταν τακτικά, σε σύγκριση με τους άνδρες με αντίστοιχα επίπεδα δραστηριότητας.

Ο καθηγητής Γιαν Γουάνγκ, ένας από τους βασικούς συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε ότι και τα δύο φύλα μπορούν να αποκομίσουν ουσιαστικά καρδιαγγειακά οφέλη μέσω της άσκησης και συνέστησε σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, να ασκούνται τακτικά. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι λιγότερο ενεργές από τους άνδρες. «Ελπίζουμε τα ευρήματά μας να ενθαρρύνουν τις γυναίκες που δεν γυμνάζονται να γίνουν πιο δραστήριες, μειώνοντας έτσι τον καρδιαγγειακό τους κίνδυνο», ανέφερε.

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί η άσκηση ωφελεί περισσότερο τις γυναίκες, όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν πιθανές διαφορές στα ορμονικά επίπεδα, στις μυϊκές ίνες και στον μεταβολισμό της γλυκόζης ως πιθανούς παράγοντες.