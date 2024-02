Μόλις αποτύχουν τα νεφρά, οι ασθενείς είτε πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπείες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα είτε να κάνουν μεταμόσχευση νεφρού για να παραμείνουν ζωντανοί.

Η διατροφή μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στο εάν η νεφρική νόσος εξελίσσεται σε νεφρική ανεπάρκεια, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Texas A&M Health Science Center College of Medicine. Ο Donald Wesson, ήταν μεταξύ των συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Society of Nephrology. Η μελέτη υποδηλώνει ότι μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζωικές πρωτεΐνες -ειδικά σε κόκκινο κρέας- μπορεί να επιδεινώσει την εξέλιξη της νεφρικής νόσου.

«Η μελέτη μας διαπίστωσε ότι οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που κατανάλωναν δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε ζωικές πρωτεΐνες είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νεφρική ανεπάρκεια από τους ασθενείς που κατανάλωναν δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτα και λαχανικά», είπε ο Wesson.

Τα ευρήματα βασίστηκαν σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 1.486 ενήλικες με χρόνια νεφρική νόσο που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα για την Εξέταση Υγείας και Διατροφής III. Η μελέτη αυτή είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν εξετάσει τη μακροπρόθεσμη επίδραση της διατροφής στη νεφρική νόσο.

Ο Wesson εξηγεί πω όταν οι άνθρωποι τρώνε ζωικές πρωτεΐνες όπως το κόκκινο κρέας, το σώμα μεταβολίζει αυτές τις πρωτεΐνες σε οξέα. Τα νεφρά παράγουν ουσίες που βοηθούν το σώμα να απαλλαγεί από αυτό το οξύ, αλλά οι ουσίες μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία των νεφρών εάν παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλες χρονικές περιόδους. «Είναι σαν ένα δίκοπο μαχαίρι», λέει ο Wesson. «Βραχυπρόθεσμα αυτές οι ουσίες μπορούν να βοηθήσουν τα νεφρά να απαλλαγούν από το οξύ, αλλά μακροπρόθεσμα μπορούν να μειώσουν τη λειτουργία των νεφρών».

Ο Wesson έχει περάσει περισσότερα από 30 χρόνια μελετώντας τον αντίκτυπο της διατροφής στη νεφρική νόσο. Οι μελέτες του έδειξαν πως όταν τα ζώα ή οι άνθρωποι αλλάζουν από μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζωικές πρωτεΐνες σε μια διατροφή πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες όπως φρούτα και λαχανικά, η λειτουργία των νεφρών προστατεύεται. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα μεταβολίζει τις φυτικές πρωτεΐνες σε βάσεις και όχι σε οξέα.

Ο Wesson είναι συν-ερευνητής σε μια πολυκεντρική επιχορήγηση από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας για τη διεξαγωγή εθνικής μελέτης για να επιβεβαιώσει εάν η μείωση του διατροφικού οξέος επιβραδύνει ή αποτρέπει την επιδείνωση της νεφρικής νόσου. Ενώ οι μελέτες δεν έχουν ακόμη αποδείξει ότι η κατανάλωση μιας δίαιτας πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά μπορεί να αποτρέψει τη νόσο των νεφρών, τέτοιες δίαιτες έχουν ήδη αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της συνολικής καλής υγείας.