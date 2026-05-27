Νέα ανάλυση του Imperial College London, που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης (Αθήνα, 25 Μαΐου) και δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Cardiology, δείχνει ότι η πρώιμη παρέμβαση για τη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την καθυστερημένη θεραπεία.

Ειδικότερα, η μείωση της LDL κατά μόλις 0,36 mmol/L (≈14 mg/dL) σε άτομα χαμηλού κινδύνου μειώνει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο σοβαρών καρδιακών επεισοδίων κατά 25%. Για να επιτευχθεί το ίδιο όφελος σε άτομα υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν θεραπεία αργότερα, απαιτείται μείωση της LDL κατά σχεδόν οκτώ φορές μεγαλύτερη (πάνω από 3 mmol/L, ≈116 mg/dL), με υψηλότερες δόσεις στατινών και μεγαλύτερο κίνδυνο παρενεργειών.

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ. NICE) βασίζονται στον 10ετή κίνδυνο, με αποτέλεσμα η θεραπεία να ξεκινά συχνά όταν η αθηροσκλήρωση είναι ήδη εγκατεστημένη. Η νέα μελέτη, που ανέλυσε δεδομένα από 17 κλινικές δοκιμές με πάνω από 100.000 άτομα, υποστηρίζει ότι η έναρξη της μείωσης της LDL σε νεότερη ηλικία και σε χαμηλότερες δόσεις είναι πιο αποδοτική και καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου, όπως ακριβώς μια συνταξιοδοτική αποταμίευση: όσο νωρίτερα ξεκινά κανείς, τόσο μεγαλύτερα τα μακροπρόθεσμα οφέλη.