Μια μελέτη με επικεφαλής βιοϊατρικούς επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Riverside, έδειξε για πρώτη φορά ότι η έκθεση ενός πατέρα σε μικροπλαστικά (MPs) μπορεί να προκαλέσει μεταβολικές δυσλειτουργίες στους απογόνους του. Η έρευνα, που διεξήχθη με τη χρήση ποντικιών, αναδεικνύει μια προηγουμένως άγνωστη οδό μέσω της οποίας οι περιβαλλοντικοί ρύποι επηρεάζουν την υγεία των μελλοντικών γενεών. Ενώ τα MPs έχουν ήδη ανιχνευθεί στα ανθρώπινα αναπαραγωγικά συστήματα, η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Endocrine Society, είναι η πρώτη που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της έκθεσης του πατέρα σε MPs και της μακροπρόθεσμης υγείας της επόμενης γενιάς (των “απογόνων F1”). Τα MPs είναι μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια (λιγότερο από 5 χιλιοστά) που προκύπτουν από την αποικοδόμηση καταναλωτικών προϊόντων και βιομηχανικών αποβλήτων. Οι μεταβολικές διαταραχές αναφέρονται σε μια ομάδα παθήσεων -συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης αρτηριακής πίεσης, του υψηλού σακχάρου στο αίμα και της περίσσειας σωματικού λίπους- που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και διαβήτη. Για να προκαλέσουν μεταβολικές διαταραχές σε απογόνους ποντικών F1, οι ερευνητές τους έδωσαν δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στην αποκάλυψη των επιπτώσεων της πατρικής έκθεσης που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραμείνουν ήπιες ή κρυφές υπό κανονικές συνθήκες διατροφής. Η δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά μιμείται κοινά ανθυγιεινά διατροφικά πρότυπα, όπως η δυτική διατροφή, και ενισχύει τους μεταβολικούς κινδύνους. Επειδή οι ίδιοι οι πατέρες τρέφονταν με τακτική διατροφή, η παχυσαρκία που παρατηρείται στους απογόνους F1 προκαλείται από τη διατροφή. Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι θηλυκοί απόγονοι αρσενικών ποντικών που εκτέθηκαν σε μικροσκοπικά μόρια ήταν σημαντικά πιο ευάλωτοι σε μεταβολικές διαταραχές από τους απόγονους μη εκτεθειμένων πατέρων, παρά το γεγονός ότι όλοι οι απόγονοι τρέφονταν με την ίδια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. «Οι ακριβείς λόγοι για αυτή την επίδραση που αφορά το φύλο είναι ακόμη ασαφείς», δήλωσε ο Changcheng Zhou, καθηγητής βιοϊατρικών επιστημών στην Ιατρική Σχολή του UCR και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Στη μελέτη μας, οι θηλυκοί απόγονοι ανέπτυξαν διαβητικούς φαινοτύπους. Παρατηρήσαμε ανοδική ρύθμιση των προφλεγμονωδών και προδιαβητικών γονιδίων στο ήπαρ τους -γονίδια που προηγουμένως συνδέονταν με τον διαβήτη. Αυτές οι αλλαγές δεν παρατηρήθηκαν σε αρσενικούς απογόνους».