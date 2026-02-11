Μια νέα μελέτη του NYU Langone Health αποκάλυψε ότι ασθενείς με long covid έχουν δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο που μοιάζουν με δείκτες της νόσου Αλτσχάιμερ. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Alzheimer’s & Dementia, έδειξε ότι το χοριοειδές πλέγμα -μια κρίσιμη εγκεφαλική δομή που λειτουργεί ως προστατευτικός φραγμός- ήταν 10% μεγαλύτερο σε ασθενείς με long covid σε σύγκριση με εκείνους που είχαν αναρρώσει πλήρως.

Το διεσμένο χοριοειδές πλέγμα συσχετίστηκε με αυξημένα επίπεδα στο αίμα των βιοδεικτών pTau217 και GFAP, οι οποίοι συνδέονται με την Αλτσχάιμερ και εγκεφαλική βλάβη.

Ασθενείς με μεγαλύτερο όγκο χοριοειδούς πλέγματος σημείωσαν και 2% χαμηλότερες επιδόσεις σε γνωσιακές δοκιμασίες μνήμης και προσοχής.

Οι αλλαγές ερμηνεύονται ως φλεγμονώδης «αγγειακή αναδιαμόρφωση», όπου το πάχυνμα των τοιχωμάτων των αγγείων και η συσσώρευση ινώδους ιστού περιορίζουν τη ροή αίματος και πιθανόν βλάπτουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα διεσμένο χοριοειδές πλέγμα μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι γνωσιακής παρακμής.

Το επόμενο βήμα είναι η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών για να διαπιστωθεί εάν αυτές οι εγκεφαλικές αλλαγές προβλέπουν τη σταθερή ανάπτυξη γνωστικών προβλημάτων. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή έρευνα στις νευρολογικές επιπτώσεις της COVID-19, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ατόμων που έχουν προσβληθεί παγκοσμίως.