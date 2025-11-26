Σε μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, περίπου 300 συμμετέχοντες αναφέρουν πολλά υποσχόμενα οφέλη για την ψυχική υγεία μετά τη μείωση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μία εβδομάδα. Η ομάδα αποτελούνταν από νέους ενήλικες ηλικίας 18 έως 24 ετών -η ηλικιακή ομάδα που συνήθως συνδέεται με την υψηλότερη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Παρόλο που πολλές αυτοαναφορές έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο που δείχνουν ότι η μείωση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν ευεργετική με διάφορους τρόπους, η επιστημονική σύνδεση μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ψυχικής υγείας των νέων εξακολουθεί να συζητείται, με προηγούμενες μελέτες να δείχνουν ανάμεικτα αποτελέσματα.

Προηγούμενη έρευνα σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συχνά βασιζόταν σε αυτοαναφερόμενες εκτιμήσεις μετρήσεων όπως ο χρόνος μπροστά σε οθόνη, οι συνήθειες επικοινωνίας, τα πρότυπα ύπνου και η σωματική δραστηριότητα, αλλά αυτά τα είδη αυτοαναφορών μπορεί να είναι μεροληπτικά, οδηγώντας σε αναξιόπιστα αποτελέσματα. Τα αντικειμενικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να παρέχουν μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα του αντίκτυπου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία.

Έτσι, για να μειωθεί η προκατάληψη που προκαλείται από την αυτοαναφερόμενη χρήση, η ομάδα μελέτης χρησιμοποίησε μια μέθοδο που αναφέρεται ως «ψηφιακή φαινοτυποποίηση» -όπου οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν παθητικά τη χρήση των εφαρμογών τους, το GPS, το επιταχυνσιόμετρο και την κατάσταση της οθόνης με τα smartphone τους και τα ανέφεραν στην ομάδα.

Μια βασική αξιολόγηση αποτελούνταν από μια περίοδο συλλογής δεδομένων δύο εβδομάδων πριν από τη μείωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες συνέλεξαν και ανέφεραν τα δεδομένα τους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μίας εβδομάδας κατά την οποία επιχείρησαν την «αποτοξίνωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», όπου τους συμβουλεύτηκε να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους στο Facebook, το Instagram, το Snapchat, το TikTok και το X (πρώην Twitter). Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου των τριών εβδομάδων, όλοι οι συμμετέχοντες λάμβαναν καθημερινές αυτοαναφορές ψυχικής υγείας με οικολογικές στιγμιαίες αξιολογήσεις (EMA).

Κατά μέσο όρο, η εβδομαδιαία αποτοξίνωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε σε μείωση του άγχους κατά 16,1%, της κατάθλιψης κατά 24,8% και των συμπτωμάτων αϋπνίας κατά 14,5% μεταξύ της ομάδας, σύμφωνα με τις αυτοαναφερόμενες μετρήσεις ψυχικής υγείας.