Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η παχυσαρκία αναδιαμορφώνει την παγκόσμια κρίση των καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς τα δεδομένα τάσεων που καλύπτουν 204 χώρες αποκαλύπτουν ότι οι καρδιακές παθήσεις κορυφώνονται πλέον σε άτομα ηλικίας 50-54 ετών αντί στους ηλικιωμένους και ολοένα και περισσότερο στη Νότια Ασία, όπου οι ρυθμοί έχουν αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές ταχύτερα από τους παγκόσμιους μέσους όρους, σύμφωνα με μια μελέτη που παρουσιάζεται τη Δευτέρα στο ENDO 2026, το ετήσιο συνέδριο της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας στο Σικάγο.

Η παχυσαρκία είναι μια μεταβολική νόσος που επαναπρογραμματίζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χειρίζεται τη ζάχαρη, τα λιπαρά και τη φλεγμονή, προκαλώντας σιωπηρή βλάβη στον μεταβολισμό για χρόνια. Κάτι που κάποτε ήταν σπάνιο στη Νότια Ασία, την Υποσαχάρια Αφρική και άλλες χώρες χαμηλού κοινωνικοδημογραφικού δείκτη, ένας ασθενής στην ηλικία των 30 ή 40 ετών που παρουσιάζει καρδιακή προσβολή αποτελεί πλέον ένα αναγνωρίσιμο κλινικό φαινότυπο.

Η μελέτη ανέλυσε ενήλικες ηλικίας 30-69 ετών, τον ορισμό της πρόωρης θνησιμότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατά την περίοδο 1990-2023. Η έκθεση ενδιαφέροντος ήταν ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ ≥ 25 kg/m²). Τα αποτελέσματα ήταν οι πρόωροι καρδιαγγειακοί θάνατοι, τα έτη ζωής με αναπηρία (DALYs) και τα έτη ζωής που χάθηκαν (YLLs).

Οι τάσεις ποσοτικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την εκτιμώμενη ετήσια ποσοστιαία μεταβολή (EAPC) που προήλθε από λογαριθμική παλινδρόμηση, στρωματοποιημένη κατά ηλικιακή ομάδα, φύλο, χώρα, υπερ-περιοχή GBD και πεμπτημόριο SDI. Οι προβλέψεις έως το 2050 δημιουργήθηκαν με προέκταση του προσαρμοσμένου μοντέλου παλινδρόμησης. Παγκοσμίως, οι EAPC αυξήθηκαν κατά 2% ετησίως για τους θανάτους και τα έτη ζωής που χάθηκαν αυξήθηκαν κατά 2,1% ετησίως. Οι ταχύτερες περιφερειακές αυξήσεις σημειώθηκαν στη Νότια Ασία (7,35%). Οι αλλαγές στις χώρες υψηλού εισοδήματος ήταν σταθερές (αύξηση 0,09%), και η Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη και η Κεντρική Ασία παρουσίασαν μείωση 0,68%. Η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη επιτάχυνση ήταν τα 50-54 έτη.

Η παχυσαρκία είναι σε μεγάλο βαθμό προλήψιμη και διαχειρίσιμη, με την ευθύνη να μοιράζεται μεταξύ των ατόμων, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Η πρόληψη βάσει τεκμηρίωσης περιλαμβάνει τη διατροφή και τη θερμιδική ισορροπία, τη φυσική δραστηριότητα, την ποιότητα του ύπνου και το ευρύτερο περιβάλλον τροφίμων και αστικού χώρου.

«Αυτό είναι ένα ξυπνητήρι για τον κόσμο. Η καρδιαγγειακή νόσος που προκαλείται από την παχυσαρκία δεν είναι πλέον πρόβλημα των “πλούσιων χωρών”, αλλά ποτέ δεν επρόκειτο να παραμείνει περιορισμένη σε οποιαδήποτε περιοχή. Τα μη μεταδοτικά νοσήματα δεν διασχίζουν τα σύνορα όπως μια λοίμωξη, ωστόσο το φορτίο τους ταξιδεύει μεταξύ των εθνών μέσω του εμπορίου, της παραγωγικότητας και της μετακίνησης των ανθρώπων, επομένως καμία χώρα, όσο προηγμένο κι αν είναι το σύστημα υγείας της, δεν είναι απομονωμένη από μια κρίση που αυξάνεται αλλού», δήλωσε ο Desai.