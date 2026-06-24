Οι ρίζες της παιδικής παχυσαρκίας μπορεί να ξεκινούν από τη μήτρα. Νέα έρευνα με επικεφαλής το Κολλέγιο Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου George Mason διαπίστωσε ότι τα παιδιά των οποίων οι μητέρες εισήλθαν στην εγκυμοσύνη με παχυσαρκία είχαν 64% περισσότερες πιθανότητες να γίνουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συσχετίστηκε με 39% αύξηση αυτού του κινδύνου.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος παιδικής παχυσαρκίας μπορεί να μην αναπτύσσεται με έναν ενιαίο, ομοιόμορφο τρόπο, αλλά η υγεία της μητέρας πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι πολλοί αντιλαμβάνονται», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Hua Min, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας.

Διαφορετικοί παράγοντες βάρους που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη φάνηκε να έχουν σημασία σε διαφορετικά στάδια, με την υπερβολική αύξηση βάρους κατά την εγκυμοσύνη να συνδέεται στενότερα με το βάρος του βρέφους και την παχυσαρκία της μητέρας να συνδέεται ισχυρότερα με το βάρος αργότερα στη βρεφική ηλικία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η υπερβολική αύξηση βάρους κατά την εγκυμοσύνη ήταν συχνή, επηρεάζοντας περίπου τέσσερις στις δέκα μητέρες στη μελέτη.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο International Journal of Obesity, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων και πιο εθνοτικά ποικιλόμορφων διαχρονικών μελετών στις ΗΠΑ που εξετάζουν πώς το βάρος της μητέρας μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας στην πρώιμη παιδική ηλικία. Οι ερευνητές παρακολούθησαν σχεδόν 3.000 ζεύγη μητέρας-παιδιού, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια ομάδα γεννήσεων στη Βόρεια Βιρτζίνια που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Environmental influences on Child Health Outcomes (ECHO) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας.

Η παιδική παχυσαρκία παραμένει μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις για την υγεία. Η μελέτη σημειώνει ότι σχεδόν το 90% των παιδιών με παχυσαρκία στην ηλικία των 3 ετών θα συνεχίσουν να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα μέχρι την πρώιμη ενήλικη ζωή. Αυτά τα πρώιμα πρότυπα μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, αυξάνοντας τους κινδύνους για διαβήτη, καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλα χρόνια προβλήματα υγείας.

Τα ευρήματα ενισχύουν τη σημασία της υγείας της μητέρας πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης -όχι μόνο για τα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη τροχιά υγείας του παιδιού. Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι ο κίνδυνος παχυσαρκίας μπορεί να αναπτύσσεται διαφορετικά μεταξύ των πληθυσμών, με τα πρότυπα να ποικίλλουν μεταξύ των δημογραφικών ομάδων.

Τα ευρήματα βασίστηκαν στη Μελέτη των Πρώτων Χιλίων Ημερών της Ζωής (First Thousand Days of Life Study), μια ομάδα γεννήσεων στη Βόρεια Βιρτζίνια που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ECHO, το οποίο εξετάζει πώς οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής επηρεάζουν την υγεία των παιδιών. Το George Mason επιλέχθηκε ως ερευνητική τοποθεσία ECHO το 2019. Οι ερευνητές ενέγραψαν 2.899 ζεύγη μητέρας-παιδιού στη Βόρεια Βιρτζίνια μεταξύ 2012 και 2019, παρακολουθώντας τις οικογένειες από την εγκυμοσύνη μέχρι την ηλικία των 3 ετών.