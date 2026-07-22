Τα άτομα που λαμβάνουν σεμαγλουτίδη για απώλεια βάρους συνέχισαν να καταναλώνουν σημαντικά λιγότερες θερμίδες μετά από 60 εβδομάδες λήψης του φαρμάκου, γεγονός που βοηθά να εξηγηθεί πώς το φάρμακο υποστηρίζει τόσο την αρχική απώλεια βάρους όσο και τη μακροπρόθεσμη διατήρησή του.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition και είχε επικεφαλής ερευνητές από το Κέντρο Διαταραχών Βάρους και Διατροφής του Penn και την Penn Metabolic Medicine, είναι από τις πρώτες που εξετάζουν τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της σεμαγλουτίδης στη διατροφική συμπεριφορά πέρα από τους πρώτους μήνες θεραπείας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, αν και ορισμένες από τις πρώιμες μειώσεις της πείνας και των σκέψεων που σχετίζονται με το φαγητό έγιναν λιγότερο έντονες με την πάροδο του χρόνου, οι συμμετέχοντες συνέχισαν να καταναλώνουν σημαντικά λιγότερες θερμίδες σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν εικονικό φάρμακο (placebo) μετά από περισσότερο από έναν χρόνο θεραπείας.

«Πολλοί ασθενείς ανησυχούν ότι το φάρμακό τους έχει πάψει να λειτουργεί αν παρατηρήσουν κάποια επιστροφή της πείνας μετά τους πρώτους μήνες», δήλωσε η Jena S. Tronieri, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Διαταραχών Βάρους και Διατροφής του Penn Medicine. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ακόμα κι όταν οι άνθρωποι αισθάνονται κάποιες από αυτές τις αισθήσεις να επιστρέφουν, η σεμαγλουτίδη συνεχίζει να τους βοηθά να τρώνε λιγότερο. Αυτή η διατηρούμενη μείωση στην πρόσληψη θερμίδων φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το βάρος διατηρείται με την πάροδο του χρόνου».

«Αυτή η μελέτη αναδεικνύει μια σημαντική διάκριση μεταξύ της αντίληψης των ανθρώπων για την όρεξή τους και του πώς τρώνε στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Thomas A. Wadden, καθηγητής ψυχολογίας στην ψυχιατρική και πρώην διευθυντής του Κέντρου Διαταραχών Βάρους και Διατροφής. «Άτομα που λαμβάνουν σεμαγλουτίδη για απώλεια βάρους συχνά παρατηρούν δραματικές μειώσεις στην πείνα και τον εσωτερικό θόρυβο για το φαγητό όταν ξεκινούν αυτή τη θεραπεία. Αν αυτές οι αισθήσεις γίνουν σταδιακά λιγότερο αισθητές, κάποιοι μπορεί εσφαλμένα να υποθέσουν ότι το φάρμακο δεν είναι πλέον αποτελεσματικό».

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν μια μερική επιστροφή των αισθήσεων της όρεξης με την πάροδο του χρόνου, χωρίς ωστόσο να χάνουν το όφελος του φαρμάκου να συνεχίζει να μειώνει την πρόσληψη θερμίδων, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του νέου, χαμηλότερου σωματικού τους βάρους», δήλωσε η Tronieri.