Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αλλάξει ριζικά μέσα σε λίγες μόνο γενιές. Η ανθρωπότητα πέρασε από την καθημερινή σωματική δραστηριότητα, τη διαλείπουσα διαθεσιμότητα τροφής και την έντονη κοινωνική αλληλεπίδραση σε ένα περιβάλλον οθονών, μηχανοποίησης, καθιστικής εργασίας και ενεργειακά πυκνής διατροφής. Το σώμα μας, όμως, δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί ανάλογα. Η βιολογία μας διαμορφώθηκε μέσα από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, σε συνθήκες που απαιτούσαν συνεχή κίνηση. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στον τρόπο που ζούμε και στον τρόπο που είμαστε «κατασκευασμένοι» να ζούμε αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων.

Τα παραπάνω επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου «Η Άσκηση είναι Φάρμακο – Ελλάς», κ. Γιάννης Κουτεντάκης, με αφορμή το πρόσφατα δημοσιευμένο επιστημονικό άρθρο με τίτλο “Precision Prevention for Health: The Global Alliance Framework for the Promotion of Physical Activity” (Σεπτέμβριος 2026).

Όπως τονίζει ο κ. Κουτεντάκης, «αλλάξαμε ριζικά τον τρόπο ζωής μας, όχι όμως και τη βιολογία μας που διαμορφώθηκε μέσα από περίπου 7 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης. Χαρακτηριστικό αυτής της Εξελικτικής Ασυμβατότητας είναι η δραματική μείωση της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας, η έλλειψη της οποίας συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλών χρόνιων νοσημάτων, και όχι μόνο».

Η ανάγκη για αλλαγή γίνεται εμφανής από τις παγκόσμιες τάσεις. Σε ανάλυση περισσότερων από 5,7 εκατομμύρια ενηλίκων από 163 χώρες, η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα αυξήθηκε από 23,4% το 2000 σε 31,3% το 2022, με τις προβλέψεις για το μέλλον να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Η μηχανοποίηση, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο σχεδιασμός των σύγχρονων πόλεων έχουν περιορίσει δραματικά τις ευκαιρίες για καθημερινή κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλούς ενήλικους πληθυσμούς η καθιστική συμπεριφορά φθάνει ή και υπερβαίνει τις οκτώ ώρες ημερησίως.

Η έννοια της εξελικτικής ασυμβατότητας μάς βοηθά να κατανοήσουμε γιατί η σωματική αδράνεια δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια. Είναι μια βιολογικά σημαντική κατάσταση, που επηρεάζει τον μεταβολισμό, την καρδιά, τον εγκέφαλο, το μυοσκελετικό σύστημα και την ψυχική διάθεση. Όταν η καθημερινή κίνηση περιορίζεται δραματικά, το σώμα χάνει έναν από τους βασικούς μηχανισμούς ρύθμισης και προστασίας του.

Ο κ. Κουτεντάκης αναφέρεται ιδιαίτερα στο «Σύνδρομο Ανεπαρκούς Άσκησης», το οποίο περιγράφει τη σωματική δραστηριότητα που υπολείπεται των ελάχιστων απαιτήσεων για τη διατήρηση της υγείας. Όπως εξηγεί, «η έλλειψη κίνησης δεν αποτελεί απλώς την απουσία μιας “καλής συνήθειας”, αλλά μια βιολογικά σημαντική κατάσταση, που συμβάλλει στην ανάπτυξη χρόνιων νοσημάτων, ενώ παράλληλα συνδέεται με αυξημένη επιθετικότητα, μειωμένες μαθησιακές και παραγωγικές επιδόσεις, καθώς και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις».

Το σύνδρομο γίνεται ακόμη πιο κατανοητό μέσα από την έννοια της εξελικτικής ασυμβατότητας. Η ανθρώπινη φυσιολογία διαμορφώθηκε σε περιβάλλοντα με τακτική σωματική δραστηριότητα, διαλείπουσα διαθεσιμότητα τροφής και έντονη κοινωνική αλληλεπίδραση. Αντίθετα, το σύγχρονο περιβάλλον ευνοεί την καθιστική ζωή, την ενεργειακά πυκνή διατροφή και έναν κοινωνικά κατακερματισμένο τρόπο ζωής. Αυτή η ασυμβατότητα εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του σύγχρονου τρόπου ζωής με πολλά χρόνια νοσήματα.

Στο μοντέλο που παρουσιάζει το επιστημονικό άρθρο, η σωματική δραστηριότητα και η άσκηση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πρόληψης. Η κατάλληλα σχεδιασμένη άσκηση μπορεί να λειτουργήσει τόσο προληπτικά όσο και θεραπευτικά, με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα σε τουλάχιστον 26 χρόνια νοσήματα.

Ωστόσο, η ίδια «δόση» άσκησης δεν είναι κατάλληλη για όλους. Σύμφωνα με τις αρχές της Πρόληψης Ακριβείας, η ηλικία, η φυσική κατάσταση, η κατάσταση της υγείας, τα κίνητρα και το περιβάλλον καθορίζουν τις ατομικές ανάγκες. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην παρακολούθηση και την εξατομίκευση των παρεμβάσεων, λειτουργώντας όμως ως υποστηρικτικά εργαλεία και όχι ως αυτοτελείς λύσεις.

Η πρόληψη δεν αφορά μόνο την αποφυγή ασθενειών. Αφορά την ποιότητα της ζωής: περισσότερη ενέργεια, καλύτερη ψυχική διάθεση, μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην τρίτη ηλικία, ισχυρότερες κοινωνικές σχέσεις. Η άσκηση δεν είναι απλώς «φάρμακο»· είναι μέσο για μια ζωή με περισσότερες δυνατότητες. Δεν είναι τιμωρία ούτε υποχρέωση· είναι προϋπόθεση για μια ζωή με δυνατότητες.

Το μεγάλο εμπόδιο δεν είναι συνήθως η έλλειψη πληροφόρησης. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η κίνηση ωφελεί. Το ζήτημα είναι ότι η γνώση δεν μετατρέπεται αυτόματα σε καθημερινή πράξη. Η πρόληψη χρειάζεται σχεδιασμό, υπενθυμίσεις, κοινωνική υποστήριξη και μικρούς στόχους που ενσωματώνονται στη ρουτίνα, όχι ηρωικές αποφάσεις που διαρκούν λίγες ημέρες. Χρειάζεται επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η αλλαγή δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές μας.

Όταν το περιβάλλον δεν επιτρέπει το περπάτημα, το ποδήλατο ή την ασφαλή άθληση, τότε η πρόληψη μετατρέπεται σε προνόμιο λίγων. Η σωματική δραστηριότητα δεν είναι μόνο προσωπική επιλογή· είναι και ζήτημα δημόσιας πολιτικής. Πεζοδρόμια, πάρκα, ασφαλείς διαδρομές, αθλητικές δομές γειτονιάς και προγράμματα πρόληψης στους χώρους εργασίας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Χρειάζονται πόλεις που διευκολύνουν την καθημερινή κίνηση, σχολεία που καλλιεργούν τον σωματικό εγγραμματισμό — δηλαδή την κινητική ικανότητα, την αυτοπεποίθηση, τη γνώση και το κίνητρο για διά βίου δραστηριότητα — και συστήματα υγείας που επενδύουν στην πρόληψη πέρα από τα στενά όρια του ιατρείου.

Εξίσου σημαντικό είναι η παρέμβαση να αρχίζει νωρίς. Το σχολείο μπορεί να καλλιεργήσει τον «σωματικό εγγραμματισμό»: την κινητική ικανότητα, το κίνητρο, την αυτοπεποίθηση, τη γνώση και την κατανόηση που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να παραμένει δραστήριος σε όλη του τη ζωή. Για να γίνει όμως αυτό, θα θέλαμε πόλεις που διευκολύνουν το περπάτημα και το ποδήλατο, σχολεία που ενθαρρύνουν την κίνηση, και συστήματα υγείας που επενδύουν στην πρόληψη πέρα από τα στενά όρια του ιατρείου.

Η ιδέα της «δόσης» άσκησης δεν σημαίνει ότι χρειάζεται όλοι να γίνουν αθλητές. Ακόμη και μικρές, τακτικές κινήσεις —περπάτημα, σκάλες αντί για ασανσέρ, διαλείμματα από την καθιστική θέση— μπορούν να μειώσουν την καθιστική συμπεριφορά. Το ζητούμενο είναι η συνέπεια και η ενσωμάτωση της κίνησης στην καθημερινότητα. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αρκεί. Τα έξυπνα ρολόγια, οι εφαρμογές και οι ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και να ενισχύουν τα κίνητρα. Ωστόσο, η μέτρηση των βημάτων δεν είναι το ίδιο με την αλλαγή συμπεριφοράς. Η τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός ή άλλοθι αδράνειας.

Μια τέτοια πόλη θα είχε περισσότερους πεζόδρομους, δίκτυα ποδηλάτου, σκιασμένους δημόσιους χώρους, ασφαλείς διαδρομές προς τα σχολεία και χώρους άθλησης προσβάσιμους σε όλους. Θα ενθάρρυνε τους πολίτες να κινούνται όχι από ενοχή, αλλά επειδή η κίνηση θα ήταν εύκολη, ευχάριστη και φυσική. Η πρόληψη τότε δεν θα ήταν μια ιατρική οδηγία, αλλά μια καθημερινή εμπειρία.

Ο κ. Κουτεντάκης καταλήγει επισημαίνοντας ότι «το κεντρικό μήνυμα του συγκεκριμένου επιστημονικού άρθρου είναι σαφές: αλλάξαμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, χωρίς να έχει αλλάξει αντίστοιχα η βιολογία μας. Οι συνέπειες αυτής της ασυμβατότητας στην υγεία είναι σοβαρές και καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων πριν την εμφάνιση της νόσου. Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η Πρόληψη Ακριβείας και, ως βασικός τροποποιήσιμος παράγοντάς της, η σωματική δραστηριότητα. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα μας ξαναδώσουν τον χώρο, την ευκαιρία και τον λόγο να κινηθούμε».

Η κίνηση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμέλιο της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής. Η πρόληψη ακριβείας, με βασικό τροποποιήσιμο παράγοντα τη σωματική δραστηριότητα, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα μέλλον όπου η υγεία δεν θα αντιμετωπίζεται μόνο ως θεραπεία, αλλά ως καθημερινή πρακτική.