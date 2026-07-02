Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας δείχνει ότι η άσκηση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κόψουν το κάπνισμα, μειώνοντας την κατανάλωση τσιγάρων, ανακουφίζοντας από τις λιγούρες και βελτιώνοντας τις πιθανότητες διακοπής.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που συμμετείχαν σε προγράμματα άσκησης είχαν 15% περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν συνεχή αποχή και 21% περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι δεν κάπνισαν κατά τη διάρκεια μιας επταήμερης περιόδου, σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου.

Βρήκαν επίσης ότι η άσκηση μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση τσιγάρων κατά δύο τσιγάρα την ημέρα και ότι μια μεμονωμένη συνεδρία άσκησης μείωσε άμεσα τις λιγούρες για τσιγάρο έως και 30 λεπτά μετά την άσκηση.

Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση εξέτασε 59 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες, διερευνώντας τις επιδράσεις τόσο μεμονωμένων συνεδριών άσκησης όσο και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων άσκησης στη διακοπή του καπνίσματος, τις λιγούρες, τα συμπτώματα στέρησης και τη διάθεση.

Παγκοσμίως, το κάπνισμα παραμένει η κύρια προλήψιμη αιτία πρόωρης νοσηρότητας και θνησιμότητας, προκαλώντας περίπου 7 εκατομμύρια θανάτους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,6 εκατομμυρίων μη καπνιστών που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα.

Σε όλο τον κόσμο, η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων έχει πλέον ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια άτομα.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η άσκηση θα πρέπει να θεωρείται ως ένα επιπλέον εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τις καθιερωμένες μεθόδους υποστήριξης για τη διακοπή του καπνίσματος.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Δρ Ben Singh, δήλωσε ότι τα ευρήματα παρέχουν στους καπνιστές ένα πρακτικό, χαμηλού κόστους εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει το ταξίδι τους προς τη διακοπή.

«Η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει ένα άτομο για την υγεία του, αλλά είναι επίσης ένα από τα δυσκολότερα. Πολλοί καπνιστές θέλουν να κόψουν, αλλά οι τρέχουσες προσεγγίσεις δεν λειτουργούν για όλους. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερες στρατηγικές που οι άνθρωποι να μπορούν να ενσωματώσουν στην καθημερινή τους ζωή με μικρό ή καθόλου κόστος. Κάτι τόσο απλό όσο η τακτική άσκηση μπορεί να κάνει μια ουσιαστική διαφορά στους ανθρώπους που προσπαθούν να κόψουν, βοηθώντας τους να διαχειριστούν τις «λαχτάρες», να καπνίζουν λιγότερο και να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους να τα καταφέρουν», δήλωσε ο Δρ Ben Singh, επικεφαλής ερευνητής.

Ενώ τα ποσοστά καπνίσματος έχουν μειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ζήτηση για ηλεκτρονικά τσιγάρα και προϊόντα θερμαινόμενου καπνού έχει αυξηθεί, στοχεύοντας τη νεότερη γενιά.

Σήμερα, το 80% των 1,3 δισεκατομμυρίων χρηστών καπνού παγκοσμίως ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ωστόσο, σε αντίθεση, το άτμισμα έχει αυξηθεί σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ.

Η ανώτερη ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας, καθηγήτρια Carol Maher, δήλωσε ότι η άσκηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά. «Η διακοπή του καπνίσματος δεν χρειάζεται να ξεκινά και να τελειώνει μόνο με τη δύναμη της θέλησης», δήλωσε η καθηγήτρια Maher. «Οι “λαχτάρες” μπορεί να είναι δύσκολο να διαχειριστούν, αλλά συχνά περνούν. Η ανασκόπησή μας διαπίστωσε ότι ακόμη και μία μόνο συνεδρία άσκησης μπορεί να μειώσει την επιθυμία για έως και 30 λεπτά, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές μιας προσπάθειας διακοπής. Η άσκηση δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τις τεκμηριωμένες μεθόδους υποστήριξης διακοπής, όπως η συμβουλευτική και τα φάρμακα διακοπής του καπνίσματος, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική, χαμηλού κόστους στρατηγική που οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν παράλληλα με αυτές».

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το επόμενο βήμα είναι να δοκιμάσουν πώς η άσκηση μπορεί να ενσωματωθεί σε προγράμματα διακοπής στον πραγματικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών, κοινοτικών και κλινικών υπηρεσιών, και να εξετάσουν αν μπορεί επίσης να υποστηρίξει άτομα που προσπαθούν να κόψουν το άτμισμα, όπου τα στοιχεία είναι επί του παρόντος ανεπαρκή.