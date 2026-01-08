Η παραμέληση της στοματικής υγείας μπορεί να κοστίσει χρόνια ζωής, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη από την Ιαπωνία, η οποία αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής οδοντιατρικής φροντίδας στην τρίτη ηλικία. Οι ερευνητές εστιάζουν στην έννοια της «στοματικής ευθραυστότητας», δηλαδή στη σταδιακή έκπτωση βασικών λειτουργιών του στόματος όπως η μάσηση, η κατάποση, η ομιλία και η παραγωγή σάλιου.

Η στοματική ευθραυστότητα δεν αφορά μόνο την απώλεια δοντιών. Ακόμη και ηλικιωμένοι που διατηρούν μεγάλο μέρος της οδοντοστοιχίας τους μπορεί να θεωρούνται ευάλωτοι εάν δυσκολεύονται να μασήσουν ή να καταπιούν. Η στοματική υγεία συνδέεται στενά με τη μυϊκή δύναμη, τη σιελόρροια και τη νευρομυϊκή λειτουργία, παράγοντες κρίσιμους για τη συνολική υγεία. Όπως δείχνει η μελέτη, η παρουσία στοματικής ευθραυστότητας σχετίζεται με σαφώς μειωμένες πιθανότητες υγιούς γήρανσης.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο ενδέχεται να περιορίσουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Geriatrics & Gerontology International.

Στη μελέτη συμμετείχαν 11.080 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία παρακολουθήθηκαν για περίπου έξι χρόνια. Περίπου το 12% εμφάνιζε στοματική ευθραυστότητα κατά την έναρξη της έρευνας, ενώ το 50% είχε επισκεφθεί οδοντίατρο τους προηγούμενους έξι μήνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν στοματική ευθραυστότητα παρουσίασαν 23% αυξημένο κίνδυνο αναπηρίας και 34% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τους υπόλοιπους.

Αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση, η συσχέτιση κρίνεται ισχυρή και σταθερή. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η προώθηση της στοματικής υγείας μέσω δημόσιων πολιτικών θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και να μειώσει σημαντικά το φορτίο της αναπηρίας.