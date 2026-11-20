Κάθε λίγους μήνες, ένας εντυπωσιακός τίτλος υπόσχεται οριστικό τέλος στην ανδρογενετική αλωπεκία. Αυτή τη φορά αφορά μια πειραματική συσκευή σε σχήμα χτένας που αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα στο Beihang University του Πεκίνου και παρουσιάστηκε ως ικανή να πετύχει «σχεδόν 100% αναγέννηση μαλλιών» μέσα σε έναν μήνα, ξεπερνώντας τη μινοξιδίλη.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε πράγματι στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Communications (2026) από ομάδα μηχανικών και βιοϊατρικών ερευνητών στο Beihang University (με επικεφαλής μεταξύ άλλων τον Lingqian Chang και συνεργάτες). Ο πυρήνας της μελέτης δεν είναι μια απλή «χτένα μασάζ», αλλά μια ηλεκτρονική συσκευή διαδερμικής χορήγησης φαρμάκου και ηλεκτρικής διέγερσης (η οποία αναφέρεται ως Detangled ή σύστημα ηλεκτροπόρωσης/ηλεκτρικού πεδίου σε μορφή χτένας).

Συγκεκριμένα, η διάταξη ενσωματώνει δόντια με ηλεκτρόδια διαφορετικού ύψους και φορτωμένα μόρια φαρμακευτικής ουσίας, σχεδιασμένα ώστε να διαπερνούν την επιφάνεια των τριχών χωρίς να προκαλούν μηχανικό μπλέξιμο και να εφαρμόζουν τοπικό, ελεγχόμενο ηλεκτρικό πεδίο ακριβώς γύρω από τους θύλακες. Ο στόχος είναι διπλός: αφενός να αυξηθεί προσωρινά η διαπερατότητα του δέρματος (φαινόμενο παρόμοιο με την ηλεκτροπόρωση) ώστε η δραστική ουσία να φτάσει βαθύτερα στον θύλακα, και αφετέρου να διεγερθεί η τοπική μικροκυκλοφορία και η ενεργοποίηση των θυλακικών κυττάρων.

Γιατί το «σχεδόν 100%» αφορά μόνο ποντίκια

Το ποσοστό αποκατάστασης της τριχοφυΐας (κοντά στο 100% κάλυψης της ξυρισμένης/υπό θεραπεία περιοχής μέσα σε περίπου έναν μήνα, έναντι χαμηλότερου ποσοστού με συμβατική τοπική εφαρμογή μινοξιδίλης) καταγράφηκε αποκλειστικά σε ζωικό μοντέλο ποντικού με πειραματικά επαγόμενη ανδρογενετική αλωπεκία.

Στην ιατρική έρευνα, η μετάβαση από το δέρμα ενός ποντικού στο ανθρώπινο τριχωτό της κεφαλής είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια. Το δέρμα των ποντικιών είναι πολύ λεπτότερο, οι τριχοθύλακές τους βρίσκονται σε διαφορετική πυκνότητα και συγχρονισμό κύκλου ανάπτυξης, ενώ η ανδρογενετική αλωπεκία στον άνθρωπο εξελίσσεται επί χρόνια με σταδιακή σμίκρυνση (miniaturization) και ίνωση γύρω από τον θύλακα. Στην ιστορία της δερματολογίας, δεκάδες ουσίες και συσκευές έχουν «θεραπεύσει» σχεδόν πλήρως την τριχόπτωση σε ποντίκια, αλλά απέτυχαν ή έδωσαν μέτρια αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙ και Φάσης ΙΙΙ σε ανθρώπους.

Η ιδέα συνδυασμού ηλεκτρικών πεδίων με τοπικές θεραπείες δεν εμφανίζεται στο κενό. Υπάρχουν ήδη κλινικές μελέτες σε ανθρώπους για θεραπείες χαμηλής έντασης λέιζερ (LLLT -εγκεκριμένες από τον FDA ως υποστηρικτικές συσκευές), μικροβελονισμό (microneedling) σε συνδυασμό με μινοξιδίλη, καθώς και πειραματικές εργασίες ηλεκτροδιέγερσης και ιοντοφόρεσης που δείχνουν ότι η βελτίωση της διαδερμικής διείσδυσης αυξάνει την αποτελεσματικότητα των τοπικών παραγόντων.

Ωστόσο, οι βασικές θεραπείες με ισχυρή, πολυετή κλινική τεκμηρίωση στον άνθρωπο παραμένουν περιορισμένες: η τοπική ή από του στόματος μινοξιδίλη και οι αναστολείς της 5α-ρεδουκτάσης (φιναστερίδη, ντουταστερίδη), με γνωστούς περιορισμούς, ανάγκη συνεχούς χρήσης και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως τοπικός ερεθισμός, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής ή σπανιότερα συστηματικά συμπτώματα).