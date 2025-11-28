Μια εκτενής ανασκόπηση σχεδόν δύο δωδεκάδων μακροπρόθεσμων μελετών δείχνει ότι τα άτομα που καπνίζουν μόνο έναν μικρό αριθμό τσιγάρων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες καρδιακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου από εκείνα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος παραμένει για χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Ο Michael Blaha του Κέντρου Πρόληψης Καρδιαγγειακών Παθήσεων Ciccarone του Johns Hopkins, ΗΠΑ, και η ομάδα του δημοσίευσαν τα ευρήματα στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLOS Medicine.

Προηγούμενη έρευνα έχει ήδη διαπιστώσει ότι το κάπνισμα αυξάνει την πιθανότητα καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά η σύνδεση μεταξύ της έντασης του καπνίσματος και των συγκεκριμένων συνεπειών για την υγεία ήταν πιο δύσκολο να διευκρινιστεί, ιδιαίτερα για τους ελαφρούς καπνιστές.

Καθώς περισσότερα άτομα καπνίζουν λιγότερα τσιγάρα από ό,τι στις προηγούμενες δεκαετίες, η κατανόηση τόσο των κινδύνων που συνδέονται με το κάπνισμα χαμηλής έντασης όσο και των μακροπρόθεσμων οφελών της διακοπής του καπνίσματος έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντική, ακόμη και για άτομα που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους βαρείς καπνιστές.

Η ομάδα του Blaha εξέτασε πληροφορίες από περισσότερους από 300.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε 22 διαχρονικές μελέτες (οι οποίες παρακολουθούν άτομα για εκτεταμένες περιόδους) για έως και 19,9 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καταγράφηκαν περισσότεροι από 125.000 θάνατοι και 54.000 καρδιαγγειακά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένων καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακής ανεπάρκειας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κάπνισμα μόνο δύο έως πέντε τσιγάρων την ημέρα συνδέθηκε με 50% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και 60% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με άτομα που δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Η μεγαλύτερη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σημειώθηκε εντός των πρώτων 10 ετών μετά τη διακοπή του καπνίσματος και συνέχισε να βελτιώνεται όσο περισσότερο ένα άτομο παρέμενε χωρίς καπνό. Παρόλα αυτά, οι πρώην καπνιστές εξακολουθούσαν να έχουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου από τους μη καπνιστές για μια ζωή, για έως και τρεις δεκαετίες μετά τη διακοπή.